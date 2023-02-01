  • 19°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 09:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港住宅價止跌？高盛反料商用物業租連升3年

研究報告 06:06 2023/02/01

分享：

分享：

美國聯儲局採用較對上6次加息周期激進的步伐（點擊圖片放大），去應對超高通脹後終見成效（點擊圖片放大），而市場也預計香港時間2月2日清晨公布的議息結果，每次加息步伐將放慢至0.25厘（點擊圖片放大）。惟市場料聯儲局加息行動仍會持續（更多美加息跟進，詳見：【下一頁），加上香港市民收入、供樓負擔、住宅供應等因素，高盛料港住宅在2023年續跌。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

經歷過3年新冠疫情的衝擊，加上中國復常速度超出市場預期，高盛預計，寫字樓、零售相關物業、酒店以至工業用途等物業，租金有望由2023年起展開持續3年的回升趨勢（點擊圖片放大）

2023年：商用物業租金展升勢 住宅價租未止跌

反觀住宅物業市場，在香港與內地恢復通關後，高盛將2023至2025年香港住宅價格表現，雖然由原先預計的按年跌15%、持平及持平，上調到跌10%、升4%及升4%，但是跌勢在2023年內仍未止（點擊圖片放大）；而住宅租金也預計在2023年內未止跌。

首先，物業價格表現與市民收入增長有關，加上量寬結束......

    點擊圖片放大
    +4
    +3

（詳細分析更新中）

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

記者：蕭悅潾

宏觀形勢展望，詳見：【歐、美】【中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

中國復常 窺探商用物業市場潛力（第二版）
2023/01/29
中國復常 窺探商用物業市場潛力（第二版）
景順Kristina Hooper兔年展望（第二版）
2023/01/26
景順Kristina Hooper兔年展望（第二版）
解讀PMI ING彭藹嬈：2023年內地服務業跑贏製造業
2023/01/31
解讀PMI ING彭藹嬈：2023年內地服務業跑贏製造業
虎年處處通應驗 兔年又如何
2023/01/24
虎年處處通應驗 兔年又如何
瑞銀：中電信擁3優勢 料企業業務分部利潤勝同業（持續更新）
2023/01/31
瑞銀：中電信擁3優勢 料企業業務分部利潤勝同業（持續更新）

你可能感興趣

中國復常 窺探商用物業市場潛力（第二版）
18:06 2023/01/29
中國復常 窺探商用物業市場潛力（第二版）
景順Kristina Hooper兔年展望（第二版）
20:56 2023/01/26
景順Kristina Hooper兔年展望（第二版）
解讀PMI ING彭藹嬈：2023年內地服務業跑贏製造業
20:43 2023/01/31
解讀PMI ING彭藹嬈：2023年內地服務業跑贏製造業

最新專欄文章

飲食居家商品 齊發新年財
今日
飲食居家商品 齊發新年財
市場低估賭股了 花旗實地考察有錢佬點賭
今日
市場低估賭股了 花旗實地考察有錢佬點賭
國企改革 特定國企優勢獲估值重構
2023/01/31
國企改革 特定國企優勢獲估值重構
春節消費 對2023年中國復甦的3大啟示
2023/01/31
春節消費 對2023年中國復甦的3大啟示
大摩薦5股 2月早部署（附目標價）
2023/01/31
大摩薦5股 2月早部署（附目標價）
物業市場 出入境管制 物業 供樓負擔 加息 議息 商廈 美國聯儲局 股票 港股

上一篇文章

市場低估賭股了 花旗實地考察有錢佬點賭

下一篇文章

國企改革 特定國企優勢獲估值重構
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

4大理據 中金不改港股市場續看高一綫
4大理據 中金不改港股市場續看高一綫
炒復甦 第二波 （附黃國英2023年攻略）
炒復甦 第二波 （附黃國英2023年攻略）
2月港股展望 光大仍看好恒指（第二版）
2月港股展望 光大仍看好恒指（第二版）
春節消費 對2023年中國復甦的3大啟示
春節消費 對2023年中國復甦的3大啟示
大摩薦5股 2月早部署（附目標價）
大摩薦5股 2月早部署（附目標價）
瑞銀：中電信擁3優勢 料企業業務分部利潤勝同業（持續更新）
瑞銀：中電信擁3優勢 料企業業務分部利潤勝同業（持續更新）