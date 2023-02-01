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【中美角力】ChatGPT引爆人工智能大戰？中國的危與機

財金 08:00 2023/02/01

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近期最熱門的科技議題當數OpenAI的ChatGPT，就連比爾蓋茲都不禁稱讚。與此同時，有傳內地AI巨頭百度（09888）將推出「中文版ChatGPT」，中美角力或將升級至人工智能（AI）大戰？

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一向對科技發展有着過人洞察力的比爾蓋茲，早前在一個論壇上表示，當前熱門的科技之中，AI最重要，且相當具革命性。對於最近熱爆的AI應用，他說：「ChatGPT讓人們看到了未來的前景。我對平台使用的方法和創新的速度印象深刻。」

中美角力：AI大戰

在ChatGPT熱爆的同時，彭博引述消息人士指，百度（09888）正計劃於3月推出與ChatGPT類似的AI聊天機器人服務，並將該服務嵌入搜索服務中，公司股價隨即受到刺激。

摩根士丹利表示，百度作為中國的搜索引擎巨頭，推出聊天機器人搜索功能可展示其在AI發展方面的領導地位和能力，從而減少潛在的破壞性創新風險，此舉亦與百度雲戰略產品之一「數字人」的發展一致，並在中長期內產生比行業更快的雲增長。不過，要看到現有的基本搜索活動如何「遷移」到聊天機器人搜索，以及其對變現、廣告收入和廣告市場份額的影響還為時過早。

外國科技龍頭微軟早前擴大與OpenAI的合作，並加碼投資。東吳證券認為，微軟投資OpenAI，及已在AI領域多個細分領域取得成就，並正嘗試將AI成果與自身產品融合，如將DALLE-2和ChatGPT接入Bing搜索引擎，將GPT接入Microsoft Office等，前景向好，或成為AI時代的最大玩家

此外，富時羅素早前收到美國海外資產控制辦公室（OFAC）確認，商湯（00020）目前不受限於美國禁止該國投資者持有其股份的制裁，因此將於3月評估商湯被納入「富時全球股票指數」系列的資格。商湯隨即連續多個交易日獲資金追入。

不過，內地AI業才剛喘一口氣，又迎來美國方面的壞消息。

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 中美角力

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