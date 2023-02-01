  • 19°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 09:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

專訪曾淵滄 2023年收息板塊逐個捉（附收息及投資心法）

財金猛人追蹤 08:00 2023/02/01

分享：

分享：

不少收息股在港股這浪升市中，已錄得可觀的升幅，收息一族若果仍想買收息股，可考慮曾淵滄看好的3大板塊，內銀、石油和電訊股。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

曾淵滄看好整體內銀股，當中尤以中國銀行（03988）為甚，認為內銀股息率高，現金水平亦充足，是收息的好選擇。在中國經濟重啟下，增長會愈來愈好，各行各業的借貸需求亦會隨之上升。同時，他對淨息差變動不太擔心，

「銀行要賺錢最重要都是借錢出去。」

近年一直拖經濟後腿的內房融資情況有所改善，他認為，內房的問題對內銀影響不大，銀行借錢給出事的內房，並非支撐其發展，而是完成「爛尾樓」，內房企業在收到尾數後，就可以還錢給銀行。

至於石油股和電訊股，曾淵滄表示，石油股息率很高，相當吸引；電訊股則類似公用股，高息且十分穩定，笑言：「你用開手機不會突然不用。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

其他收息一族喜愛的板塊，如本地銀行和公用股......

 

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

最新專欄文章

「基金教父」雷賢達：通脹難回落至疫情前
今日
「基金教父」雷賢達：通脹難回落至疫情前
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追
2023/01/31
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追
「基金教父」雷賢達 授揀選藥股心得
2023/01/28
「基金教父」雷賢達 授揀選藥股心得
兔年生肖財運 事業 旺榜排行 易學大師馬志堅贈12生肖運勢總覽
2023/01/27
兔年生肖財運 事業 旺榜排行 易學大師馬志堅贈12生肖運勢總覽
癸卯兔 港股港樓港經濟 易學大師馬志堅評兔年閏月與閏財
2023/01/27
癸卯兔 港股港樓港經濟 易學大師馬志堅評兔年閏月與閏財
經濟衰退 宏觀分析 貨幣政策 財政政策 拆息 石油 港股 經濟 收息股 定期存款

下一篇文章

「基金教父」雷賢達：通脹難回落至疫情前
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

晉達：洞悉新興市場優勢 把握長期增長機遇
晉達：洞悉新興市場優勢 把握長期增長機遇
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追
瑞銀汪濤：整體CPI按年增速可升至2.7%
瑞銀汪濤：整體CPI按年增速可升至2.7%
解讀PMI ING彭藹嬈：2023年內地服務業跑贏製造業
解讀PMI ING彭藹嬈：2023年內地服務業跑贏製造業
中外滙院長譚雅玲評美加息步伐不變 惟美元走貶值策略（第二版）
中外滙院長譚雅玲評美加息步伐不變 惟美元走貶值策略（第二版）
中國消費修復與反彈速度 瑞銀汪濤取決3因素（第二版）
中國消費修復與反彈速度 瑞銀汪濤取決3因素（第二版）