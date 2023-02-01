專訪曾淵滄 2023年收息板塊逐個捉（附收息及投資心法）

不少收息股在港股這浪升市中，已錄得可觀的升幅，收息一族若果仍想買收息股，可考慮曾淵滄看好的3大板塊，內銀、石油和電訊股。

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曾淵滄看好整體內銀股，當中尤以中國銀行（03988）為甚，認為內銀股息率高，現金水平亦充足，是收息的好選擇。在中國經濟重啟下，增長會愈來愈好，各行各業的借貸需求亦會隨之上升。同時，他對淨息差變動不太擔心，

「銀行要賺錢最重要都是借錢出去。」

近年一直拖經濟後腿的內房融資情況有所改善，他認為，內房的問題對內銀影響不大，銀行借錢給出事的內房，並非支撐其發展，而是完成「爛尾樓」，內房企業在收到尾數後，就可以還錢給銀行。

至於石油股和電訊股，曾淵滄表示，石油股息率很高，相當吸引；電訊股則類似公用股，高息且十分穩定，笑言：「你用開手機不會突然不用。」

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其他收息一族喜愛的板塊，如本地銀行和公用股......

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