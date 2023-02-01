施羅德：保護自然生態資金缺口大 財金專欄 2023/02/01 分享： 分享： 全球如今有望籌集數十億美元資金，以投資在大自然之上，但相關融資缺口將很快變為高達數萬億美元。 2023年伊始，大自然及生物多樣性相關議題受到前所未有的關注。聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（ ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 郝睿誠（Peter Harrison） 施羅德集團行政總裁 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 陶冬：鮑威爾或強調續控通脹 2023/01/31 陶冬：鮑威爾或強調續控通脹 瑞信陶冬：各國央行言論偏審慎 2023/01/27 瑞信陶冬：各國央行言論偏審慎 富達：中國市場具結構性增長機會 2023/01/26 富達：中國市場具結構性增長機會 名家觀點 - 信銀國際：善用債券投資 應對衰退風險 2023/01/20 信銀國際：善用債券投資 應對衰退風險 PGIM：全球經濟放緩 2023/01/20 PGIM：全球經濟放緩 經濟 金融 可持續發展 大自然 可持續投資 施羅德 宏觀分析 大行報告 美元