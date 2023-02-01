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施羅德：保護自然生態資金缺口大

財金專欄 2023/02/01

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全球如今有望籌集數十億美元資金，以投資在大自然之上，但相關融資缺口將很快變為高達數萬億美元。

2023年伊始，大自然及生物多樣性相關議題受到前所未有的關注。聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（

...

撰文 : 郝睿誠（Peter Harrison） 施羅德集團行政總裁

欄名 : 名家觀點

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