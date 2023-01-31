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耶倫為何擔心低通脹？

國際 22:33 2023/01/31

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去年的通脹潮確實驚人，連長期在通縮中掙扎的日本，12月消費者價格指數（CPI）按年亦升4%，英國、澳洲、美國等經濟體更不用說，多國民眾因為高通脹，罷工求加薪之際，美國財長耶倫（Janet Yellen）卻開始擔心通脹過低，指低通脹才是美國等地經濟的長期挑戰。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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