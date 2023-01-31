耶倫為何擔心低通脹？ 國際 22:33 2023/01/31 分享： 分享： 去年的通脹潮確實驚人，連長期在通縮中掙扎的日本，12月消費者價格指數（CPI）按年亦升4%，英國、澳洲、美國等經濟體更不用說，多國民眾因為高通脹，罷工求加薪之際，美國財長耶倫（Janet Yellen）卻開始擔心通脹過低，指低通脹才是美國等地經濟的長期挑戰。 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 AI突飛猛進 打破更多飯碗 2023/01/30 AI突飛猛進 打破更多飯碗 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 2023/01/29 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 2023/01/26 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 北約克服心魔 軍事援烏升級 2023/01/25 北約克服心魔 軍事援烏升級 清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困 2023/01/27 清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困 你可能感興趣 AI突飛猛進 打破更多飯碗 21:37 2023/01/30 AI突飛猛進 打破更多飯碗 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 22:09 2023/01/29 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 21:18 2023/01/26 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 經濟數據表現 耶倫 戰爭 能源危機 國際貨幣基金組織 經濟 CPI 美國 通脹