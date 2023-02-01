神華13厘息 預測盈利穩

港股兩連跌，兩日合計跌846點，收報21842點，不排除今日反彈，但中期調整或開始，宜留意防守性強股份。預期股息達13厘的中國神華（01088），2022年盈利料增長四成。而內地社會復常有助加大煤炭需

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