  • 18°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 01:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

神華13厘息 預測盈利穩

財金專欄 2023/02/01

分享：

分享：

港股兩連跌，兩日合計跌846點，收報21842點，不排除今日反彈，但中期調整或開始，宜留意防守性強股份。預期股息達13厘的中國神華（01088），2022年盈利料增長四成。而內地社會復常有助加大煤炭需

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 三元九運談港股 大升浪重啟2月先跌後揚（第四版）
2023/01/31
三元九運談港股 大升浪重啟2月先跌後揚（第四版）
中字股實力談 - 閱文滿血復活 估值可以再升
2023/01/31
閱文滿血復活 估值可以再升
中字股實力談 - 2000億成交散水 北水兔年快閃有玄機?（第四版）
2023/01/30
2000億成交散水 北水兔年快閃有玄機?（第四版）
中字股實力談 - 中建材復甦 谷樓市基建
2023/01/28
中建材復甦 谷樓市基建
中字股實力談 - 【高處不勝寒】港股短綫超買重臨 恒指下周或補裂口（第三版）
2023/01/27
【高處不勝寒】港股短綫超買重臨 恒指下周或補裂口（第三版）
每股盈利 市盈率 煤炭股 電力 發電量 中國神華（01088） 人民幣 板塊

上一篇文章

啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜

下一篇文章

比亞迪近阻力 等整固可收集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

簡約公屋急就章 資源錯配損效益
簡約公屋急就章 資源錯配損效益
國金札記 - AI突飛猛進 打破更多飯碗
AI突飛猛進 打破更多飯碗
煤氣目標價 保歷加中軸
煤氣目標價 保歷加中軸
選股情報 - 兵凶戰危 買這兩種股
兵凶戰危 買這兩種股
有政戲 - 撤核酸檢測在即 全面通關現曙光
撤核酸檢測在即 全面通關現曙光
投資坐標 - 不同的盈喜各有緣機！
不同的盈喜各有緣機！