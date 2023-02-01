神華13厘息 預測盈利穩 財金專欄 2023/02/01 分享： 分享： 港股兩連跌，兩日合計跌846點，收報21842點，不排除今日反彈，但中期調整或開始，宜留意防守性強股份。預期股息達13厘的中國神華（01088），2022年盈利料增長四成。而內地社會復常有助加大煤炭需 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 三元九運談港股 大升浪重啟2月先跌後揚（第四版） 2023/01/31 三元九運談港股 大升浪重啟2月先跌後揚（第四版） 中字股實力談 - 閱文滿血復活 估值可以再升 2023/01/31 閱文滿血復活 估值可以再升 中字股實力談 - 2000億成交散水 北水兔年快閃有玄機?（第四版） 2023/01/30 2000億成交散水 北水兔年快閃有玄機?（第四版） 中字股實力談 - 中建材復甦 谷樓市基建 2023/01/28 中建材復甦 谷樓市基建 中字股實力談 - 【高處不勝寒】港股短綫超買重臨 恒指下周或補裂口（第三版） 2023/01/27 【高處不勝寒】港股短綫超買重臨 恒指下周或補裂口（第三版） 煤 每股盈利 市盈率 煤炭股 電力 發電量 中國神華（01088） 人民幣 板塊