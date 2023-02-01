負資產急增 最終影響消費及經濟 地產 09:00 2023/02/01 分享： 分享： 拆解負資產大增是否樓市危機，帳面上負資產數目大增，但因就業情況理想，拖欠按揭情況不嚴重，不會構成重大沽壓，反而負資產引起的負財富效應（Negative Wealth Effect），心理影響或會影響消費及經濟。 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 唐榮 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓價走勢 還看新盤定價 2023/01/16 樓價走勢 還看新盤定價 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 2023/01/12 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 潛在供應創新高 樓價上升動力減 2023/01/28 潛在供應創新高 樓價上升動力減 你可能感興趣 樓價走勢 還看新盤定價 10:20 2023/01/16 樓價走勢 還看新盤定價 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 12:00 2023/01/12 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 潛在供應創新高 樓價上升動力減 15:45 2023/01/28 潛在供應創新高 樓價上升動力減 最新專欄文章 新盤貨量充足 發展商定價難進取 2023/01/31 新盤貨量充足 發展商定價難進取 樓市復甦初期 財團審慎競投貴重地皮 2023/01/18 樓市復甦初期 財團審慎競投貴重地皮 通關利好遇海量供應 商舖租金升極有限 2023/01/17 通關利好遇海量供應 商舖租金升極有限 春江鴨掃貨 樓市回升前奏? 2023/01/16 春江鴨掃貨 樓市回升前奏? 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 2023/01/12 新盤供應高峰殺到 樓價再添壓？ 香港物業 按揭貸款 銀主盤 失業 加息 失業率