負資產急增  最終影響消費及經濟

拆解負資產大增是否樓市危機，帳面上負資產數目大增，但因就業情況理想，拖欠按揭情況不嚴重，不會構成重大沽壓，反而負資產引起的負財富效應（Negative Wealth Effect），心理影響或會影響消費及經濟。

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