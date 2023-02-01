啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜

啟德世運道地皮被選中興建簡約公屋，附近豪宅業主自然大表反對；但雲集各大地產商的地產建設商會，則指可接受。消息指，地產商更關注的是，啟德跑道前端的方艙醫院地，若此海景貴重地皮又改劃建公屋，對該區影響更大

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