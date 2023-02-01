啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜 財金專欄 2023/02/01 分享： 分享： 啟德世運道地皮被選中興建簡約公屋，附近豪宅業主自然大表反對；但雲集各大地產商的地產建設商會，則指可接受。消息指，地產商更關注的是，啟德跑道前端的方艙醫院地，若此海景貴重地皮又改劃建公屋，對該區影響更大 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 撤核酸檢測在即 全面通關現曙光 2023/01/31 撤核酸檢測在即 全面通關現曙光 有政戲 - 政府庫房水緊 預算案誰人要減糖？ 2023/01/30 政府庫房水緊 預算案誰人要減糖？ 有政戲 - 中東「大茶飯」 特首財爺先後出訪 2023/01/20 中東「大茶飯」 特首財爺先後出訪 有政戲 - 政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」 2023/01/19 政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」 有政戲 - 港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任 2023/01/18 港政協常委 李澤鉅李家傑等料留任 政治 發展商 豪宅 公屋 啟德 黃偉綸 過渡性房屋 方艙醫院 地產建設商會 梁志堅