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師奶兵團 車位密密炒

財金專欄 2023/02/01

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加息陰霾困擾下，2022年樓市可謂乏善可陳，不少資深投資者也變得焦頭爛額，例如有投資者炒燶車位，120個車位全部淪為銀主盤。只有不計較蠅頭小利的「師奶兵團」，專攻細價車位，每個車位賺萬餘至數萬元，抱住

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撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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