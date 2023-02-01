師奶兵團 車位密密炒 財金專欄 2023/02/01 分享： 分享： 加息陰霾困擾下，2022年樓市可謂乏善可陳，不少資深投資者也變得焦頭爛額，例如有投資者炒燶車位，120個車位全部淪為銀主盤。只有不計較蠅頭小利的「師奶兵團」，專攻細價車位，每個車位賺萬餘至數萬元，抱住 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 通關初啟 名店落戶仍審慎 2023/01/31 通關初啟 名店落戶仍審慎 專家樓論 - 樓市「真見底」定「死貓彈」？ 2023/01/30 樓市「真見底」定「死貓彈」？ 專家樓論 - 追蹤滙豐中銀 10大估價回穩 2023/01/30 追蹤滙豐中銀 10大估價回穩 專家樓論 - 潛在供應創新高 樓價上升動力減 2023/01/28 潛在供應創新高 樓價上升動力減 專家樓論 - 過去5個農曆年 有沒有小陽春？ 2023/01/27 過去5個農曆年 有沒有小陽春？ 車位 銀主盤 豪景花園 碧霞花園 奕翠園 印花稅 上水 沙田 深井 豪景