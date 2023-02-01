盈喜可以預知嗎？ 財金專欄 02:30 2023/02/01 分享： 分享： 環球股市周二普遍跟隨早一晩美股下跌，但幅度不大，投資者等待聯儲局和歐英央行本周稍後的議息結果及會後的有關言論，因而變得更為審慎。港股繼續整固，恒指續跌二百餘點即約1%，失守二萬二千點關口。內地股市亦回 ... 訂閱指定計劃免費送您250毫升消毒噴霧及2盒口罩，冬日齊齊幫您抵抗病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向病毒講byebye! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 不同的盈喜各有緣機！ 2023/01/31 不同的盈喜各有緣機！ 投資坐標 - 黑兔白兔，勤力的就是好兔！ 2023/01/27 黑兔白兔，勤力的就是好兔！ 投資坐標 - 盈喜高息股有獨特優勢！ 2023/01/20 盈喜高息股有獨特優勢！ 投資坐標 - 股市如何能實現共同富裕？ 2023/01/18 股市如何能實現共同富裕？ 投資坐標 - 跟隨RSI變動操盤有術！ 2023/01/17 跟隨RSI變動操盤有術！ 東岳集團（00189） 雅各臣科研製藥（02633） 金達控股（00528） 華新手袋國際控股（02683） 時代集團控股（01023） 比亞迪股份（01211） 美股 股票 個股分析 派息比率