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盈喜可以預知嗎？

財金專欄 02:30 2023/02/01

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環球股市周二普遍跟隨早一晩美股下跌，但幅度不大，投資者等待聯儲局和歐英央行本周稍後的議息結果及會後的有關言論，因而變得更為審慎。港股繼續整固，恒指續跌二百餘點即約1%，失守二萬二千點關口。內地股市亦回

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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