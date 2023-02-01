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港股後續關注什麼？ 券商薦盈利修復確定性三大板塊

研究報告 18:01 2023/02/01

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過去一個月，美國聯儲局加息進程放緩的預期升温影響下，包括恒指在內，全球股市多數上漲。平安證券表示，港股在持續大漲後短期出現調整，估值修復後，宜關注盈利修復的確定性的板塊領域。

恒生指數近3月來持續強勢，其中原材料業、資訊科技業月度漲幅最大月度漲跌幅，分別為16.83和14.52%（見下圖）。

    點擊圖片放大
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專訪曾淵滄 港股兔年行大運【下一頁

事實上，恒指和科指從去年10月底的底部持續強勢，一直延續今年春節假期。但是，於1月30日在不明確利空打壓的背景下出現調整，部分行業龍頭的企業調整幅度較為顯著，引發市場廣泛關注。

對於恒指短期受利空消費影響，該行指出，港股雖然有一些利空消息的衝擊，但根源還是市場持續大漲的過程中，市場樂觀預期，得到了較大程度的price in（計價）。2023年春節假期消費雖然明顯修復，但並未大超預期，導致部分投資者有兌現盈利的行動。

因此，平安證券認為......更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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