【星級名家】曾淵滄：追落後股票逐隻數（一文盡覽）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：追落後股票逐隻數

兔年紅盤高開高收，周三聯儲局議息，又會有好消息，股市應該可以繼續回升。

現在，有些股的回升幅度已超過1倍，跑贏恒指的回升幅度，但也有一些股回升幅度比恒指小，這些股不乏優質股。 恒指已由去年10月底低位反彈55%，當中也有反彈超過1倍的股。我的愛股騰訊 （00700） 就是其中一隻，遠遠跑贏恒指，前景依然看好。

當然，也有不少股在過去3個月的升幅跑輸恒指，這些股值得追捧嗎？實際上，有些優質股因為在過去恒指大跌時站得比較穩，跌幅不大，既然跌幅不大，回升幅度也自然比較小。現在，急升股升了一輪，應該輪到這類在過去3個月跑得較慢的股發力......

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曾淵滄：慎防過早套利

美國通脹數據再度下降，已是連連的下降，2月聯儲局也幾乎肯定只會加0.25厘，全球股市都會得益。

美國12月份通脹數據繼續下跌至6.5%。因此，2月份聯儲局議息結果幾乎肯定只會加息0.25厘，美股已連續上升數天，配合上中國內地全面開關。看來港股升勢仍可持續好一段日子，大家千萬不好過早套利，會後悔。

美國通脹數據向下，拜登第一時間站出來搶功勞，說是因為他下令釋放國家戰略石油儲備導致的。不過，出售戰略儲備畢竟是傷了國家安全。因此，共和黨控制的眾議院通過了一項法案，要禁止美國出售戰略石油儲備給中國，此舉可能會使到石油價格反彈。

畢竟，今日中國是全世界最大的石油入口國，中國已在動用收藏多年的美元儲備不斷地採購石油，增加自己的國家戰略石油儲備。

今年，中國經濟復常，石油的需求會大增，相信石油價格也會上升，這對石油股而言，肯定是有利。

中國經濟復常，各種各樣的天然資源的需求量都會上升。因此，中鋁 （02600） 與江西銅 （00358） 都是有潛能再向上的股。這兩隻股在近期股價也已經上升了，升幅也不小。

很自然的會使到一部分人覺得升幅大，應該等調整才買入，這是許多人的通病，在股價出現一輪急升之後，不敢追，一心想等調整才買。結果股價再上升，往往以比最初想入市買入時的股價的一倍以上的價格買入。股價升了足足一倍之後，他們才確信自己錯失機會，當然也有些人，從此就錯失了這類股....

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曾淵滄：國泰與太古未盡反映通關因素

內地與香港通關決定來得突然，因此，有些通關概念股仍未熱起。國泰航空 （00293） 是其中一隻，目前股價與疫前仍有巨大的距離，而其母公司太古 （00019） 也同樣有巨大潛能。

香港與內地正式通關，開始的時候是有限額，也不是所有口岸都開通。不過，相信很快就會恢復疫前的正常往來。也因為兩地仍未全面恢復往來，通關概念股仍未算熱炒，股價離開疫前的高位仍有不錯的水位可以憧憬。

國泰股價已大幅回升，但是與疫前高位比較，還差得遠。經過3年的抗疫，國泰虧損不少，但飛機還在，只要重新聘用員工，就可以全面恢復。再者，疫情期間大幅裁員，裁走最高薪的那一批人，現在重新聘請，年資重新計算，人工成本可以大大縮小。

此外，不要忘記，不少人對國泰股權的控制依然虎視眈眈。疫前，就曾經出現過建滔集團 （00148） 在市場買入近10%的國泰股份，使到國泰出現股權歸邊的現象。

三大股東，即太古、國航 （00753） 及建滔共持股近85%，散戶股民手上只有15%，隨時可以炒貨源歸邊的遊戲。後來，建滔很幸運地在疫前以高價賣給卡塔爾航空，淨賺8億元。

國泰有炒作價值，國泰母公司太古當然也水漲船高。目前，太古股價已創3年高位，但是市帳率依然很低，只有0.37倍。太古手上除了國泰之外，還有更值錢的可口可樂，經營權包括香港的可口可樂及半個中國的可口可樂經營權，14億人口的一半，規模之大可以想像......

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編輯：陳紫瑩

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