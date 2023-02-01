  • 23°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 15:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星級名家】曾淵滄：追落後股票逐隻數（一文盡覽）

財金猛人追蹤 14:31 2023/02/01

分享：

分享：

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：追落後股票逐隻數

兔年紅盤高開高收，周三聯儲局議息，又會有好消息，股市應該可以繼續回升。

現在，有些股的回升幅度已超過1倍，跑贏恒指的回升幅度，但也有一些股回升幅度比恒指小，這些股不乏優質股。 恒指已由去年10月底低位反彈55%，當中也有反彈超過1倍的股。我的愛股騰訊 （00700） 就是其中一隻，遠遠跑贏恒指，前景依然看好。

當然，也有不少股在過去3個月的升幅跑輸恒指，這些股值得追捧嗎？實際上，有些優質股因為在過去恒指大跌時站得比較穩，跌幅不大，既然跌幅不大，回升幅度也自然比較小。現在，急升股升了一輪，應該輪到這類在過去3個月跑得較慢的股發力......

欲覽全文，請點擊：【下一頁

------------

想知曾淵滄的收息心法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

曾淵滄：慎防過早套利

美國通脹數據再度下降，已是連連的下降，2月聯儲局也幾乎肯定只會加0.25厘，全球股市都會得益。

美國12月份通脹數據繼續下跌至6.5%。因此，2月份聯儲局議息結果幾乎肯定只會加息0.25厘，美股已連續上升數天，配合上中國內地全面開關。看來港股升勢仍可持續好一段日子，大家千萬不好過早套利，會後悔。

美國通脹數據向下，拜登第一時間站出來搶功勞，說是因為他下令釋放國家戰略石油儲備導致的。不過，出售戰略儲備畢竟是傷了國家安全。因此，共和黨控制的眾議院通過了一項法案，要禁止美國出售戰略石油儲備給中國，此舉可能會使到石油價格反彈。

畢竟，今日中國是全世界最大的石油入口國，中國已在動用收藏多年的美元儲備不斷地採購石油，增加自己的國家戰略石油儲備。

今年，中國經濟復常，石油的需求會大增，相信石油價格也會上升，這對石油股而言，肯定是有利。

中國經濟復常，各種各樣的天然資源的需求量都會上升。因此，中鋁 （02600） 與江西銅 （00358） 都是有潛能再向上的股。這兩隻股在近期股價也已經上升了，升幅也不小。

很自然的會使到一部分人覺得升幅大，應該等調整才買入，這是許多人的通病，在股價出現一輪急升之後，不敢追，一心想等調整才買。結果股價再上升，往往以比最初想入市買入時的股價的一倍以上的價格買入。股價升了足足一倍之後，他們才確信自己錯失機會，當然也有些人，從此就錯失了這類股....

欲覽全文，請點擊：【下一頁

------------

曾淵滄：國泰與太古未盡反映通關因素

內地與香港通關決定來得突然，因此，有些通關概念股仍未熱起。國泰航空 （00293） 是其中一隻，目前股價與疫前仍有巨大的距離，而其母公司太古 （00019） 也同樣有巨大潛能。

香港與內地正式通關，開始的時候是有限額，也不是所有口岸都開通。不過，相信很快就會恢復疫前的正常往來。也因為兩地仍未全面恢復往來，通關概念股仍未算熱炒，股價離開疫前的高位仍有不錯的水位可以憧憬。

國泰股價已大幅回升，但是與疫前高位比較，還差得遠。經過3年的抗疫，國泰虧損不少，但飛機還在，只要重新聘用員工，就可以全面恢復。再者，疫情期間大幅裁員，裁走最高薪的那一批人，現在重新聘請，年資重新計算，人工成本可以大大縮小。

此外，不要忘記，不少人對國泰股權的控制依然虎視眈眈。疫前，就曾經出現過建滔集團 （00148） 在市場買入近10%的國泰股份，使到國泰出現股權歸邊的現象。

三大股東，即太古、國航 （00753） 及建滔共持股近85%，散戶股民手上只有15%，隨時可以炒貨源歸邊的遊戲。後來，建滔很幸運地在疫前以高價賣給卡塔爾航空，淨賺8億元。

國泰有炒作價值，國泰母公司太古當然也水漲船高。目前，太古股價已創3年高位，但是市帳率依然很低，只有0.37倍。太古手上除了國泰之外，還有更值錢的可口可樂，經營權包括香港的可口可樂及半個中國的可口可樂經營權，14億人口的一半，規模之大可以想像......

欲覽全文，請點擊：【下一頁

------------

編輯：陳紫瑩

...

欄名 : 曾淵滄專欄

相關文章

追落後股票逐個數
2023/01/30
追落後股票逐個數
大市利好會續升 慎防過早套利
2023/01/16
大市利好會續升 慎防過早套利
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追
2023/01/31
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追

你可能感興趣

追落後股票逐個數
01:00 2023/01/30
追落後股票逐個數
大市利好會續升 慎防過早套利
01:00 2023/01/16
大市利好會續升 慎防過早套利
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追
19:13 2023/01/31
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追

最新專欄文章

追落後股票逐個數
2023/01/30
追落後股票逐個數
大市利好會續升 慎防過早套利
2023/01/16
大市利好會續升 慎防過早套利
國泰與太古未盡反映通關因素
2023/01/09
國泰與太古未盡反映通關因素
跌市下仍有逆升股
2023/01/03
跌市下仍有逆升股
通關概念仍可繼續炒
2022/12/19
通關概念仍可繼續炒
股票 高鐵 曾淵滄 美國 通脹 議息 港鐵 騰訊 中國 人口

上一篇文章

「基金教父」雷賢達分析 環球通脹新形勢

下一篇文章

專訪曾淵滄 2023年收息板塊逐個捉（附收息及投資心法）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

解讀PMI ING彭藹嬈：2023年內地服務業跑贏製造業
解讀PMI ING彭藹嬈：2023年內地服務業跑贏製造業
「基金教父」雷賢達分析 環球通脹新形勢
「基金教父」雷賢達分析 環球通脹新形勢
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追
【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單）
瑞銀汪濤：整體CPI按年增速可升至2.7%
瑞銀汪濤：整體CPI按年增速可升至2.7%
專訪曾淵滄 2023年收息板塊逐個捉（附收息及投資心法）
專訪曾淵滄 2023年收息板塊逐個捉（附收息及投資心法）