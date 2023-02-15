【星級名家】曾淵滄：逆市中仍能刮目相看的股（一文盡覽）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：逆市中仍能刮目相看的股

恒指於去年11月1日開始回升，至今年1月27日短期見頂開始調整。但是，逆市上升，再創新高的股仍然不少，其中越秀地產 （00123） 是表現最好的股之一。

上升幅度大，因此近兩個星期恒指比較反覆，出現調整也是很正常的事。不過，盡管恒指出現調整，逆市上升，繼續創新高的股也不少，上升動力很強，有條件更上一層樓。越秀地產是其中一隻令人刮目相看的股，此股由去年11月初至今，回升幅度達76%，是表現得最好的內房股之一。

內房股份兩類，一類是民企，一類是國企。民企面對槓桿過度、中央打壓的雙重打擊，至今依然有多隻民企內房股停牌，債券違約無力償還，而國企內房股則趁這個機會努力擴展。但是「房住不炒」至今依然是中央政策，因此，雖然部分國企內房股股價能跟大市回升，但比不上恒指的升幅，獨有越秀地產遠遠跑贏恒指的回升幅度。

越秀地產身為國企，自然不會像民企那樣盲目擴充，大增借貸，導致槓桿過度。另一個優點是規模不大，長期以廣州為發展中心，而大股東正是廣州市政府及廣州地鐵。 因此，越秀長期得到大股東照顧，在廣州有很強的競爭優勢。當然若有機會，越秀地產亦會走出廣州。近日就通過公開招標取得北京兩幅住宅土地，涉資59億元（人民幣•下同），亦成功以子公司名義發行94億元債券。

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曾淵滄：基建股受惠谷經濟

香港與內地通關了，不過，對內地經濟而言，通關重要性比不上中央放水刺激經濟。中央注資搞基建，放水增加銀行借貸能力才是推動經濟增長的最大動力。

香港與內地全面通關，但對內地，其重要性遠遠比不上去年12月7日開始的全面放寬內部防疫管控措施，讓工廠恢復生產，讓人人增加消費。要恢復消費，不單要放寬防疫措施，中央也需要大量注資，製造就業機會，增加基建開支也就不可避免的事。三大鐵路基建股中鐵 （00390） 、中交建 （01800） 、中鐵建 （01186） 是肯定受益的股，這是傳統基建。

此外，還是更重要的新基建，特別是通訊基建、雲端計算數據庫的設置，都是新基建的一部分。數年前，上市初期炒得火熱，後來股價炒過了頭而大幅回調的中國鐵塔 （00788） 會是這一回新基建的重要部分。當年上市初期，此股市盈率炒上100倍，如今不足20倍，便宜了許多。鐵塔是壟斷性行業，大股東就是中國三大電訊公司中移動 （00941） 、中電信 （00728） 及中聯通 （00762） 。三大電訊公司增加基建投資，中國鐵塔賺了錢，最終得益者依然是這三大電訊公司。

搞基建是中央直接投入，中央亦可通過銀行放水，支持民企、國企擴大業務，鼓勵消費。消費增加，零售物業租金會上漲，空置率下降。多家香港地產商都在內地各大城市持有不少優質物業，很明顯會得益於內地消費市道的恢復，這包括越秀房託 （00405） 、九倉集團 （00020） 、恒隆地產 （00101） 及恒隆集團 （00010） 。

實際上本地所有大地產商在內地都持有不少優質商業物業，皆能得益於近期中央放水，鼓勵消費及疫情管控放寬。分別只是，內地物業所佔的比重。

中央放水政策的另一群得益者是銀行，中央降低銀行存款準備金比例，讓銀行多些錢借給客戶，推動經濟增長，經濟愈好，銀行壞帳也減少。此外，美國加息周期近尾聲，導致美元幣值下降，人民幣升值。人民幣升值使到在香港上市的內地銀行手上的人民幣在以港幣計算時，升了值。這是另一個支撑內地銀行股股價的有力因素。

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曾淵滄：追落後股票逐隻數

兔年紅盤高開高收，周三聯儲局議息，又會有好消息，股市應該可以繼續回升。

現在，有些股的回升幅度已超過1倍，跑贏恒指的回升幅度，但也有一些股回升幅度比恒指小，這些股不乏優質股。 恒指已由去年10月底低位反彈55%，當中也有反彈超過1倍的股。我的愛股騰訊 （00700） 就是其中一隻，遠遠跑贏恒指，前景依然看好。

當然，也有不少股在過去3個月的升幅跑輸恒指，這些股值得追捧嗎？實際上，有些優質股因為在過去恒指大跌時站得比較穩，跌幅不大，既然跌幅不大，回升幅度也自然比較小。現在，急升股升了一輪，應該輪到這類在過去3個月跑得較慢的股發力......

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曾淵滄：慎防過早套利

美國通脹數據再度下降，已是連連的下降，2月聯儲局也幾乎肯定只會加0.25厘，全球股市都會得益。

美國12月份通脹數據繼續下跌至6.5%。因此，2月份聯儲局議息結果幾乎肯定只會加息0.25厘，美股已連續上升數天，配合上中國內地全面開關。看來港股升勢仍可持續好一段日子，大家千萬不好過早套利，會後悔。

美國通脹數據向下，拜登第一時間站出來搶功勞，說是因為他下令釋放國家戰略石油儲備導致的。不過，出售戰略儲備畢竟是傷了國家安全。因此，共和黨控制的眾議院通過了一項法案，要禁止美國出售戰略石油儲備給中國，此舉可能會使到石油價格反彈。

畢竟，今日中國是全世界最大的石油入口國，中國已在動用收藏多年的美元儲備不斷地採購石油，增加自己的國家戰略石油儲備。

今年，中國經濟復常，石油的需求會大增，相信石油價格也會上升，這對石油股而言，肯定是有利。

中國經濟復常，各種各樣的天然資源的需求量都會上升。因此，中鋁 （02600） 與江西銅 （00358） 都是有潛能再向上的股。這兩隻股在近期股價也已經上升了，升幅也不小。

很自然的會使到一部分人覺得升幅大，應該等調整才買入，這是許多人的通病，在股價出現一輪急升之後，不敢追，一心想等調整才買。結果股價再上升，往往以比最初想入市買入時的股價的一倍以上的價格買入。股價升了足足一倍之後，他們才確信自己錯失機會，當然也有些人，從此就錯失了這類股....

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曾淵滄：國泰與太古未盡反映通關因素

內地與香港通關決定來得突然，因此，有些通關概念股仍未熱起。國泰航空 （00293） 是其中一隻，目前股價與疫前仍有巨大的距離，而其母公司太古 （00019） 也同樣有巨大潛能。

香港與內地正式通關，開始的時候是有限額，也不是所有口岸都開通。不過，相信很快就會恢復疫前的正常往來。也因為兩地仍未全面恢復往來，通關概念股仍未算熱炒，股價離開疫前的高位仍有不錯的水位可以憧憬。

國泰股價已大幅回升，但是與疫前高位比較，還差得遠。經過3年的抗疫，國泰虧損不少，但飛機還在，只要重新聘用員工，就可以全面恢復。再者，疫情期間大幅裁員，裁走最高薪的那一批人，現在重新聘請，年資重新計算，人工成本可以大大縮小。

此外，不要忘記，不少人對國泰股權的控制依然虎視眈眈。疫前，就曾經出現過建滔集團 （00148） 在市場買入近10%的國泰股份，使到國泰出現股權歸邊的現象。

三大股東，即太古、國航 （00753） 及建滔共持股近85%，散戶股民手上只有15%，隨時可以炒貨源歸邊的遊戲。後來，建滔很幸運地在疫前以高價賣給卡塔爾航空，淨賺8億元。

國泰有炒作價值，國泰母公司太古當然也水漲船高。目前，太古股價已創3年高位，但是市帳率依然很低，只有0.37倍。太古手上除了國泰之外，還有更值錢的可口可樂，經營權包括香港的可口可樂及半個中國的可口可樂經營權，14億人口的一半，規模之大可以想像......

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編輯：陳紫瑩

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