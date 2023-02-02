外資爆買推動修復 A股行程看高一綫

1月份外資透過中港股市互聯互通買入A股力度大增，滬深股通北向交易於1月份錄得逾千億元的淨買入。外資湧入A股，令市場憧憬A股可獲資力推動走高。

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2022年1月份，外資流入A股的力度持續。1月份滬深股通北向交易錄得1,413億元（人民幣，下同），為北向交易單月最高的外資資金淨流入。另方向，單是1月份的淨流入規模，已超過2022年全年的900億元。

按月份計，1月A股中，有26個行業資金流入。

國信證券認為，A股在1月迎來「開門紅」，外資交易行為變成行業輪動的主綫。短期淨買入與成交回落是市場反彈後資金止盈的正常現象，流動性雖然短期承壓但在風險情緒修復過程中並不構成主要矛盾，該行仍看好後續A股行情表現。

本輪外資配置的行為與行業和賽道的估值、基本面間並無直接聯繫，而是防疫優化後疊加海外衰退、人民幣升值預期下資金的避險+套利行為，全年配置動力仍在，短期外資回撤風險與貨幣政策、經濟基本面並不掛鉤，真正需要擔心的是「爆買」後的止盈風險。對A股而言，國信證券仍看好外資偏好、受益於美國聯儲局加息靴子落地的成長風格，後續是否會呈現普漲行情則取決於超額儲蓄轉化等增量資金的節奏和力度。

中國經濟基本面沒有擔憂

國信證券又認為，市場風格輪動迅速、主線不明晰，外資的配置成為行情切換的重要關鍵。從12月買防疫優化的消費出行鏈，1月轉向買計算機、汽車零部件等成長板塊。12月中國PMI回歸榮枯線之上，經濟基本面並沒有擔憂，對於外資而言配置的基本條件還在，但行業賽道和風格選取上相對模糊。短期需擔心的並非國內經濟基本面、海外貨幣政策不確定性對外資回撤的風險，而是外資「爆買」A股是否短期會止盈。

總言之，外資買的是全球衰退環境下中國一枝獨秀的預期，賺的是人民幣匯率走高預期下景氣投資的錢，因而今年超配A股的成長板塊主線是明朗的，短期撤離的風險在於「爆買」後缺乏增量資金大部隊的回調與踩踏。

報告來源：國信證券

編輯：錢家鋒

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