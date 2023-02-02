華能今年轉盈 火電盈利修復 財金專欄 2023/02/02 分享： 分享： 港股昨日反彈，恒生指數重上22000點，小心深度調整隨時出現，等調整可以考慮落後兼且未來業績可以逆轉的板塊或股份，華能國際（00902）盈警透露2022年繼續虧損，但市場預期2023年可以轉虧為盈，因 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股重返220等議息 大市調整已結束？（第四版） 2023/02/01 港股重返220等議息 大市調整已結束？（第四版） 中字股實力談 - 神華13厘息 預測盈利穩 2023/02/01 神華13厘息 預測盈利穩 中字股實力談 - 三元九運談港股 大升浪重啟2月先跌後揚（第四版） 2023/01/31 三元九運談港股 大升浪重啟2月先跌後揚（第四版） 中字股實力談 - 閱文滿血復活 估值可以再升 2023/01/31 閱文滿血復活 估值可以再升 中字股實力談 - 2000億成交散水 北水兔年快閃有玄機?（第四版） 2023/01/30 2000億成交散水 北水兔年快閃有玄機?（第四版） 煤 發電量 市盈率 頭肩底 中國軟件國際（00354） 華能國際電力股份（00902） 新能源 人民幣 板塊