  • 19°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 01:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華能今年轉盈 火電盈利修復

財金專欄 2023/02/02

分享：

分享：

港股昨日反彈，恒生指數重上22000點，小心深度調整隨時出現，等調整可以考慮落後兼且未來業績可以逆轉的板塊或股份，華能國際（00902）盈警透露2022年繼續虧損，但市場預期2023年可以轉虧為盈，因

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股重返220等議息 大市調整已結束？（第四版）
2023/02/01
港股重返220等議息 大市調整已結束？（第四版）
中字股實力談 - 神華13厘息 預測盈利穩
2023/02/01
神華13厘息 預測盈利穩
中字股實力談 - 三元九運談港股 大升浪重啟2月先跌後揚（第四版）
2023/01/31
三元九運談港股 大升浪重啟2月先跌後揚（第四版）
中字股實力談 - 閱文滿血復活 估值可以再升
2023/01/31
閱文滿血復活 估值可以再升
中字股實力談 - 2000億成交散水 北水兔年快閃有玄機?（第四版）
2023/01/30
2000億成交散水 北水兔年快閃有玄機?（第四版）
發電量 市盈率 頭肩底 中國軟件國際（00354） 華能國際電力股份（00902） 新能源 人民幣 板塊

上一篇文章

華應對美打壓之道 搞活經濟科技自強

下一篇文章

守穩200天綫 先聲望15元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 環球罷工爭加薪 耶倫反憂低通脹？
環球罷工爭加薪 耶倫反憂低通脹？
選股情報 - 兵凶戰危 買這兩種股
兵凶戰危 買這兩種股
投資坐標 - 盈喜可以預知嗎？
盈喜可以預知嗎？
比亞迪近阻力 等整固可收集
比亞迪近阻力 等整固可收集
選股情報 - 美儲局真看數據嗎？
美儲局真看數據嗎？
有政戲 - 啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜
啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜