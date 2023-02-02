華能今年轉盈 火電盈利修復

港股昨日反彈，恒生指數重上22000點，小心深度調整隨時出現，等調整可以考慮落後兼且未來業績可以逆轉的板塊或股份，華能國際（00902）盈警透露2022年繼續虧損，但市場預期2023年可以轉虧為盈，因

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