印度芯片崛起 取代中國製造？

全球芯片製造競賽愈演愈烈，繼美國、日本等在半導體產業鏈中扮演關鍵角色的國家，印度也加入戰團，去年宣布專項投資計劃，吸引國內外資本在印度設廠生產芯片後，最近又與美國就技術合作達成共識。印度有14億人口，坐擁龐大廉價勞動力，適逢中美鬥爭觸發產業鏈轉移，又得美國加持，印度芯片構想，即引來無限憧憬。

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