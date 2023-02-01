  • 19°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 22:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度芯片崛起 取代中國製造？

國際 22:14 2023/02/01

分享：

分享：

全球芯片製造競賽愈演愈烈，繼美國、日本等在半導體產業鏈中扮演關鍵角色的國家，印度也加入戰團，去年宣布專項投資計劃，吸引國內外資本在印度設廠生產芯片後，最近又與美國就技術合作達成共識。印度有14億人口，坐擁龐大廉價勞動力，適逢中美鬥爭觸發產業鏈轉移，又得美國加持，印度芯片構想，即引來無限憧憬。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

耶倫為何擔心低通脹？
2023/01/31
耶倫為何擔心低通脹？
AI突飛猛進 打破更多飯碗
2023/01/30
AI突飛猛進 打破更多飯碗
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
2023/01/29
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？
2023/01/26
烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？
清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困
2023/01/27
清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困

你可能感興趣

耶倫為何擔心低通脹？
22:33 2023/01/31
耶倫為何擔心低通脹？
AI突飛猛進 打破更多飯碗
21:37 2023/01/30
AI突飛猛進 打破更多飯碗
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
22:09 2023/01/29
賣盤已成定局 曼聯有價有市？

最新專欄文章

國金札記 - 環球罷工爭加薪 耶倫反憂低通脹？
今日
環球罷工爭加薪 耶倫反憂低通脹？
耶倫為何擔心低通脹？
2023/01/31
耶倫為何擔心低通脹？
國金札記 - AI突飛猛進 打破更多飯碗
2023/01/31
AI突飛猛進 打破更多飯碗
AI突飛猛進 打破更多飯碗
2023/01/30
AI突飛猛進 打破更多飯碗
國金札記 - 賣盤已成定局 曼聯有價有市？
2023/01/30
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
科技戰 印度 晶片 地緣政治 莫迪 班加羅爾

下一篇文章

【中美角力】ChatGPT引爆人工智能大戰？中國的危與機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

好壞參半？10圖看清內地春節消費數據
好壞參半？10圖看清內地春節消費數據
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
洪灝展望2023年：「股票是首選，最佳買入點很快會出現」
洪灝展望2023年：「股票是首選，最佳買入點很快會出現」
【中美角力】ChatGPT引爆人工智能大戰？中國的危與機
【中美角力】ChatGPT引爆人工智能大戰？中國的危與機
內房進展如何？看1月房企銷售+拿地排行榜（更新）
內房進展如何？看1月房企銷售+拿地排行榜（更新）
耶倫為何擔心低通脹？
耶倫為何擔心低通脹？