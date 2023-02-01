印度芯片崛起 取代中國製造？ 國際 22:14 2023/02/01 分享： 分享： 全球芯片製造競賽愈演愈烈，繼美國、日本等在半導體產業鏈中扮演關鍵角色的國家，印度也加入戰團，去年宣布專項投資計劃，吸引國內外資本在印度設廠生產芯片後，最近又與美國就技術合作達成共識。印度有14億人口，坐擁龐大廉價勞動力，適逢中美鬥爭觸發產業鏈轉移，又得美國加持，印度芯片構想，即引來無限憧憬。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 耶倫為何擔心低通脹？ 2023/01/31 耶倫為何擔心低通脹？ AI突飛猛進 打破更多飯碗 2023/01/30 AI突飛猛進 打破更多飯碗 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 2023/01/29 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 2023/01/26 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困 2023/01/27 清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困 你可能感興趣 耶倫為何擔心低通脹？ 22:33 2023/01/31 耶倫為何擔心低通脹？ AI突飛猛進 打破更多飯碗 21:37 2023/01/30 AI突飛猛進 打破更多飯碗 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 22:09 2023/01/29 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 最新專欄文章 國金札記 - 環球罷工爭加薪 耶倫反憂低通脹？ 今日 環球罷工爭加薪 耶倫反憂低通脹？ 耶倫為何擔心低通脹？ 2023/01/31 耶倫為何擔心低通脹？ 國金札記 - AI突飛猛進 打破更多飯碗 2023/01/31 AI突飛猛進 打破更多飯碗 AI突飛猛進 打破更多飯碗 2023/01/30 AI突飛猛進 打破更多飯碗 國金札記 - 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 2023/01/30 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 科技戰 印度 晶片 地緣政治 莫迪 班加羅爾