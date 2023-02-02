簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈 財金專欄 2023/02/02 分享： 分享： 簡約公屋是本屆政府一大亮點工程，但3萬個單位，定位為第二個核心商業區（CBD 2）的啟德發展區，卻佔了1萬個，區內高價買樓的業主，自然大為不滿，發展商亦敢怒不敢言。政府今次如何拆彈？ 啟德發展區過去多年 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜 2023/02/01 啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜 有政戲 - 撤核酸檢測在即 全面通關現曙光 2023/01/31 撤核酸檢測在即 全面通關現曙光 有政戲 - 政府庫房水緊 預算案誰人要減糖？ 2023/01/30 政府庫房水緊 預算案誰人要減糖？ 有政戲 - 中東「大茶飯」 特首財爺先後出訪 2023/01/20 中東「大茶飯」 特首財爺先後出訪 有政戲 - 政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」 2023/01/19 政府「紅隊」挑骨頭 免政策出台「炒車」 商業 樓價 發展商 立法會 交通 公屋 港鐵 啟德 民建聯 財政司