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簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈

財金專欄 2023/02/02

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簡約公屋是本屆政府一大亮點工程，但3萬個單位，定位為第二個核心商業區（CBD 2）的啟德發展區，卻佔了1萬個，區內高價買樓的業主，自然大為不滿，發展商亦敢怒不敢言。政府今次如何拆彈？

啟德發展區過去多年

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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