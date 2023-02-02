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高盛加持 手遊板塊起義

研究報告 13:25 2023/02/02

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內地農曆新年假期的消費復甦，這情況也在網絡遊戲市場出現。受惠監管環境放寬，廠商重新加強遊戲的商業化程度。長遠而言，高盛看好中國可成為全球最大的電子遊戲市場，遊戲股可同時受惠國內市場回暖及海外市場佔有率提升。

高盛（Goldman Sachs）引述數據指出，2023年農曆新年假期7日期間，內地遊戲收入較2022年同期增長21%，主要受惠低基數效應（Low-base Effect），及舊有大作加強營銷帶動。以騰訊 （00700） 為例，《王者榮耀》透過推出9款新皮膚、充值返還等活動，使其假期收入按年增長31%至2.4億元（人民幣．下同）。另外，《和平精英》假期的收入亦按年增長16%至近1億元。

高盛同時引述Newzoo的數據指，中國的網絡遊戲行業在2022年錄得2,670億元收入，用戶數量高達6.5億人，已發展成為全球最大的遊戲市場。在經歷了2022年的不景氣之後，該行對市場前景持樂觀態度，預計2022年至2025年期間的市場收入之年複合增長率（Compound Annual Growth Rate / CAGR，指在一段特定時期內的年度化增長率）可達6%，主因是遊戲版號發行復常，推動重磅遊戲產品陸續投入市面，還有宏觀周期的復甦積極推動每用戶平均收入（Average Revenue Per User, ARPU）擴張。

競爭方面，內地遊戲市場維持寡頭壟斷（Oligopoly）格局，2022年，騰訊、網易 （09999） 佔據了四分之三的市場，其餘廠商則是單位數份額。

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另一個支持遊戲股表現的增長動力，來自海外市場的發展。高盛指出，中國廠商在2022年於海外市場的收入佔比約22%，而在2025年將提升約8個百分點至30%。該行又看好騰訊、網易的海外發展藍圖，料至2025年，騰訊有30%遊戲收入來自海外、網易則有15%。

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因應中國遊戲市場的前景亮眼，高盛在騰訊、網易及嗶哩嗶哩 （09626） 之上，新增跟進心動公司 （02400） 及另外3隻A股遊戲股，並更新了各自的投資關注點：

騰訊 （00700）

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......

記者：陳煒傑

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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