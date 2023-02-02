儲局轉鴿加息步伐放緩 美息幾時見頂？

美國聯儲局完結議息會議，一如市場預期，儲局宣布加息0.25厘，令聯邦基金利率的目標區間升至4.5厘至4.75厘，是2007年10月以來最高。儲局加息步伐一再放緩，令市場關注美息是否短期見頂在即。

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議息後，儲局表現出相對的鴿派態度，主席鮑威爾表示儲局也不想過度的收緊利率。消息後美股3大指數上揚。

現時美息為4.5厘至4.75厘區間，對儲局一再放緩加息止步伐，令市場關注美息是否於5厘見頂，另外今年內會否有減息的機會。

3月議息結果或露端倪

市場關注下次議息，即3月份的議息會議上鮑威爾能否繼續堅持12月加息頂點的指引，如果加息頂點也再度下調，那3月的加息將意味著聯儲本輪緊縮貨幣政策的終結，市場的信心將再次得到提振。

華鑫證券指出，從今次的FOMC會議的發言上來說，認為後續有較大的概率再度下調加息頂點。首先是從整體的會議討論來看，聯儲的加息步伐從0.75厘降低到0.25厘，對於加息的討論已經逐漸從加息的速度變成了加息的頂點並表示距離限制性水平已經不遠，本輪貨幣緊縮最難受的時期已經過去，要是通脹資料不出意外的話，三月份的點陣圖很可能較12月份有所降低，5厘或將是本輪加息的終點。

另方面，對於儲局減息的時間點會否是今年稍後。現時是對於持續高利率態度的再次強調，鮑威爾表示2023年將不會降息。不過華鑫證券指出，歷史教訓告誡我們不要過早的放鬆政策等對於降息的老生常談，但是中間也透露出部分的鴿派態度，鮑威爾表示如果通脹下行速度快于聯儲的預期，那將影響聯儲的政策決策。

2023年減息機會不大 ；

從通脹的角度來說，鮑威爾認為當前商品和住房的通脹有所緩解，但服務通脹依然處在較高的位置，因此現在宣佈工作完成仍為時過早。因此結合這兩個資料來看，最終決定聯儲是否會降息的判斷點其實只有一個，便是服務業的就業緊張何時能得到緩解，服務業就業的再次平衡將降低整體工資的上漲水平，也將降低服務業通脹的水平。

目前儲局並沒有找到支持其減息的訊號，從儲局的角度來說，對於通脹的態度是寧肯殺錯不肯放過，鮑威爾也強調有工具可以解決過度緊縮的問題，但在利率上做的太少的風險卻很難管理，使得2023年降息的可能進一步收縮。

報告來源：華鑫券

編輯：錢家鋒

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