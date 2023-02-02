景順趙耀庭：1個原因 美聯局或續加息2次（第二版）

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安聯投資：看好中國經濟重啟 消費成主要助力
美國聯儲局在香港時間2月2日清晨公布的議息結果，一如市場預期，將加息步伐進一步放慢0.25厘，而景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭亦相信，聯儲局即將結束緊縮政策，但基於工資增長壓力仍在，而料在聯儲局按下加息「暫停鍵」之前，有可能還會進行2次，而每次25點子的加息行動（詳見本文第一版）。
至於在此前提下，讀者們可以有甚麼投資策略？
趙耀庭預計：
短期之內，市場會持續動盪，但隨着市場積極重新評估衰退風險，以及復甦預期升温，風險承受程度亦將有所上升。
環球增長預期已改善
他續指出，實際上，環球增長預期已有所改善，原因是：
總結：較看好亞太區新興市場
因此，趙耀庭估計......
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【第一版刊於2月2日 16：12】
美國聯儲局在採用遠較對上6次加息周期急速的步伐去應對超高通脹（點擊圖片放大）後，成效漸現，令香港時間2月2日清晨公布的議息結果，加息幅度進一步放慢至0.25厘。現市場普遍預期聯儲局在3月再加息0.25厘後，便將聯邦基金利率維持在4.75至5厘區間。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭，基於1個原因，料聯儲局有可能要再加多2次息，而每次0.25厘。
對於聯邦公開市場委員會（FOMC）決議，趙耀庭指當中要點如下：
因此，趙耀庭認為：
聯儲局仍十分重視通脹；
鮑威爾重申，聯儲局的風險在於做的太少而不是太多。
總的來說，聯儲局仍需繼續加息。
此外，趙耀庭亦相信，聯儲局即將結束緊縮政策。不過，在聯儲局按下加息「暫停鍵」之前，他認為該局可能還會進行2次，而每次25點子的加息行動。 原因如下......
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（詳細分析更新中）
編輯：蕭悅潾
景順對於歐、美形勢的其他展望，詳見：【下一頁】
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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師
欄名 : 景順觀點