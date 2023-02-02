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景順趙耀庭：1個原因 美聯局有可能續加息2次

財金猛人追蹤 16:12 2023/02/02

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美國聯儲局在採用遠較對上6次加息周期急速的步伐去應對超高通脹（點擊圖片放大）後，成效漸現，令香港時間2月2日清晨公布的議息結果，加息幅度進一步放慢至0.25厘。現市場普遍預期聯儲局在3月再加息0.25厘後，便將聯邦基金利率維持在4.75至5厘區間。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭，基於1個原因，料聯儲局有可能要再加多2次息，而每次0.25厘。

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對於聯邦公開市場委員會（FOMC）決議，趙耀庭指當中要點如下：

  • 聯儲局最初的聲明略趨鷹派─「通脹有所放緩但依然高企」；
  • 聯儲局主席鮑威爾（Powell）於新聞發布會上的言論則較為鴿派─「抗通脹已經開始，勞動力市場需求暢旺」；
  • 但鮑威爾補充道，貨幣政策緊縮幅度依然不夠，因此預計聯儲局將繼續加息。

因此，趙耀庭認為：

聯儲局仍十分重視通脹；

鮑威爾重申，聯儲局的風險在於做的太少而不是太多。

總的來說，聯儲局仍需繼續加息。  

    點擊圖片放大
    +2

此外，趙耀庭亦相信，聯儲局即將結束緊縮政策。不過，在聯儲局按下加息「暫停鍵」之前，他認為該局可能還會進行2次，而每次25點子的加息行動。 原因如下......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

景順對於歐、美形勢的其他展望，詳見：【下一頁

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...

撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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