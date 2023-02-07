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武漢寬限購 摩通：料有城市仿效 估值助2股潛力較大（持續更新）

研究報告 17:31 2023/02/07

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美國聯儲局採取較前6次加息周期急速的步伐應對高通脹終見成效（點擊圖片放大），市場原預計該局在3月再加息0.25厘便暫停加息。惟美國在2月3日晚公布的1月就業報告超強勁，令市場對5月續加息0.25厘的預期提升（點擊圖片放大），並進一步降低今年內展開減息的機會。

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專訪 滙豐私銀范卓雲 談港股復甦2大利好【下一頁

在美國延後暫停加息時間的預期下，美滙指數在上周五晚一改之前弱勢，而其他主要貨幣卻跌穿支持綫或營造雙頂利淡形態等。在加息預期以至外滙市場轉趨波動下，讀者宜選預測股息率逾8厘（即美國本輪加息周期最終利率水平5厘+3厘防守）兼每股派息有增長動力的高息股。

更多關於美國加息預期分析，詳見：【下一頁

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－－－－－－－－－－－－－－－

2月7日：

【17：30】武漢市放寬限購令，屬為數不多在核心區放寬限購令的二綫城市之一。上述舉動有望令內房債務危機進一步紓緩，而摩根大通最新發表的研究報告相信，未來會有更多內地一綫及二綫城市仿效。

不過，摩通認為，若短期內沒有強而有力的催化劑，內房或會在短時間內保持疲弱。然而摩通也補充，臨近3月，當市場預期3月初「兩會」後有更強勁寬鬆政策，銷售情況有改善證據時，行業可能會出現復甦。

板塊選擇方面，摩通目前建議吸納......

【13：00】早在2月2日（即美國在2月3日公布強勁的1月就業報告前），較市場主流早，預期美國聯儲局會有機會再加息2次才暫停加息的景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭，對於美國經濟、貨幣政策的最新展望，詳見：【下一頁

2月6日：

【21：00】香港電訊股為傳統收息股之一，而摩根士丹利最新發表的研究報告預期，自去年下半年起，在行業5G業務ARPU（每月每戶平均收入）提升、競爭格局趨穩定，以及漫遊收入恢復的推動下，該行覆蓋的香港電訊股將實現健康增長，同時現金流狀況改善將推動股息健康增長。

行業之中，摩根士丹利將香港電訊 （06823） 繼續列為首選，看好其盈利及股息增長具韌性且穩定，並將......

【18：00】國務院港澳事務辦公室在2月3日發布《關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知》指，自2月6日（即今日）起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。滙豐最新發表的研究報告指，隨着香港與內地重新全面通關，料未來數個月的零售銷售額將加速增長。

滙豐表示，本港去年12月零售銷售額按年轉升1.1%，優於市場預期的下跌2.5%。鑑於復甦的良好可見性、旅遊開支回升和本地GDP增長前景改善的支持，滙豐對營運零售業務的地產商前景持樂觀態度，又認為今年購物中心零售租金表現將會得到提振。

滙豐續表示，恒隆地產 （00101） 是本港主要購物中心營運商之一，該公司亦透露其1月本港的購物中心的租戶銷售表現強勁，滙豐認為投資者可能低估了恒隆地產的購物中心租金增長潛力。

此外，滙豐也看好......

延伸閱讀：如何捕捉今日全面通關的投資機遇

【16：00】繼日前高盛發表報告預期，香港銀行股淨息差擴闊憧憬降（詳見2月5日【18：30】報道），並下調3隻港銀股目標價及投資評級後，花旗發表報告表示，從基本面而言，隨着存款競爭加劇，本港銀行的淨息差可能於去年第四季接近見頂。

不過，花旗亦同時指出，港銀與內房相關撥備料於去年下半年繼續造成影響，但估計有關減值今年將大幅減少，另加上資本回報上升空間及盈利能力改善，滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 的近期股價表現跑贏本地同業。

花旗繼續視滙豐為行業首選，認為其在今年將提供更好的資本回報上行空間，並有......

【01：00】預測股息率近8厘的香港電訊 （06823） ，其業績有望受惠香港與內地恢復通關及全球航空業復常（點擊圖片放大），值得在2月中下旬業績公布前作長綫收集。此外，電訊盈科 （00008） 持有香港電訊約52%權益（約39.43億股），加上預測股息率近10厘，防守力更強。

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更多關於電訊盈科及香港電訊的分析，詳見：【電訊盈科】【香港電訊業務前景

2月5日：

【18：30】隨着美國加息周期愈來愈接近尾聲，加息因素對本港銀行利好作用或開始消減。高盛日前發表的研究報告指，美國利率期貨市場預計，聯儲局將從今年下半年至明年上半年開始降息，而香港銀行同業拆息（HIBOR）已在年初大幅下跌，目前水平低於3厘。因此，高盛調低了對香港銀行的淨息差beta假設，並下調淨息差預期。

在不利的在岸離岸利率差距背景下，高盛預計港銀貸款增長平均僅錄得約中單位數。隨着信貸成本的變化，高盛將港銀2022至2024年的每股盈利預測由向下調整34%至向上29%，惟高盛調低3隻港銀目標價及投資評級，包括......

2月2日：

【03：30】美國聯儲局剛公布的議息結果，一如市場預期（詳見本文引言），加息0.25厘，現市場預期是次加息周期完結時，聯邦基金利率由現時在4.5至4.75厘，到最終停留在5厘左右，即加1至2次息，而每次0.25厘。更多分析詳見：【下一頁

2月1日：

【21：00】科技相關高息股有全球半導體後工序設備巨擘ASMPT （00522） ，以及全球個人電腦龍頭聯想 （00992） 。不過，資訊科技調研機構Gartner表示，2023年個人電腦及手機交付量將連續第二年下跌。

其中，全球手機交付量按年跌4%至13.4億部跌的10年低位，遠低於2015年高峰期的19億部。至於全球個人電腦交付量......

更多關於1月第五周兼2月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【申洲國際

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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