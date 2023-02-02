爆升股專訪 順豐同城單日急升 此前專訪早見端倪？

順豐同城 （09699） 於1月30日發盈警後，股價近日爆上。公司1月初接受本報《MoneyTimes》訪問時，就已透露一點端倪。

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順豐同城預計2022年淨虧損按年減少50%以上，虧損收窄算是好消息，股價在成交急增下，由公告發出後至2月2日，累升31.4%。

順豐同城指，預估虧損減少主要由於公司致力構建健康穩健的業務結構，並深耕餐飲、零售等全品類、下沉市場及個人服務等多元化服務場景，使年內收入良好增長，進一步釋放網絡規模經濟效應；及通過差異化服務牽引高價值訂單、科技驅動全面統籌調度實現運力網絡更優效能，以及持續精益化管理完善營運質素等舉措提升資源投入產出效率，使年內毛利及毛利率有較大改善。

順豐同城首席財務官曾海林較早前（1月9日見報）接受《MoneyTimes》專訪時就已表示，內地放寬防疫措施後......

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