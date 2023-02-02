  • 19°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

爆升股專訪 順豐同城單日急升 此前專訪早見端倪？

財金 18:07 2023/02/02

分享：

分享：

順豐同城 （09699） 於1月30日發盈警後，股價近日爆上。公司1月初接受本報《MoneyTimes》訪問時，就已透露一點端倪。

    點擊圖片放大

順豐同城預計2022年淨虧損按年減少50%以上，虧損收窄算是好消息，股價在成交急增下，由公告發出後至2月2日，累升31.4%。

順豐同城指，預估虧損減少主要由於公司致力構建健康穩健的業務結構，並深耕餐飲、零售等全品類、下沉市場及個人服務等多元化服務場景，使年內收入良好增長，進一步釋放網絡規模經濟效應；及通過差異化服務牽引高價值訂單、科技驅動全面統籌調度實現運力網絡更優效能，以及持續精益化管理完善營運質素等舉措提升資源投入產出效率，使年內毛利及毛利率有較大改善。

順豐同城首席財務官曾海林較早前（1月9日見報）接受《MoneyTimes》專訪時就已表示，內地放寬防疫措施後......

 

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

最新專欄文章

專訪曾淵滄 2023年收息板塊逐個捉（附收息及投資心法）
今日
專訪曾淵滄 2023年收息板塊逐個捉（附收息及投資心法）
「基金教父」雷賢達分析 環球通脹新形勢
今日
「基金教父」雷賢達分析 環球通脹新形勢
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追
2023/01/31
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追
「基金教父」雷賢達 授揀選藥股心得
2023/01/28
「基金教父」雷賢達 授揀選藥股心得
兔年生肖財運 事業 旺榜排行 易學大師馬志堅贈12生肖運勢總覽
2023/01/27
兔年生肖財運 事業 旺榜排行 易學大師馬志堅贈12生肖運勢總覽
外賣 宏觀分析 防疫措施 順豐同城（09699） 盈警 見頂 疫情 成交 經濟 餐飲

上一篇文章

盛松成：內房能否企穩 這個因素最關鍵

下一篇文章

【中美新戰場】AI較量 ChatGPT吹響號角?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

盛松成：內房能否企穩 這個因素最關鍵
盛松成：內房能否企穩 這個因素最關鍵
洪灝：股票是首選 最佳買入點很快會出現
洪灝：股票是首選 最佳買入點很快會出現
【中美新戰場】AI較量 ChatGPT吹響號角?
【中美新戰場】AI較量 ChatGPT吹響號角?
內房進展如何？看1月房企銷售+拿地排行榜（更新）
內房進展如何？看1月房企銷售+拿地排行榜（更新）
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
印度芯片崛起 取代中國製造？
印度芯片崛起 取代中國製造？