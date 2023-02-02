  • 19°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

安聯投資：看好中國經濟重啟 消費成主要助力

財金猛人追蹤 17:56 2023/02/02

分享：

分享：

安聯投資發表2023亞洲市場展望，指出中國放寬清零政策，及互聯網和房地產行業迎來政策轉向，有助提振中國和亞洲市場的市場情緒和前景。

中國比預期更快放寬清零政策，加上政府實施支持產業的政策和2022年的統計基數較低，或有助中國經濟增長在2023年重回4.5%至5%，甚至更高的潛在增速水平。

安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強表示，相信港股在去年10月底已經見底，他留意到當市場的恐慌情緒達到極致時，往往就是見底的訊號。

部分外國投資者在去年10月的二十大結束後，出於對中國的不信任而大舉拋售中資股，並認為中資股不可投資（univestable ）。當大量投資者不問原因地沽貨，往往就是見底的訊號。

陳致強相信，消費將是支持2023年中國經濟反彈的主要動力，預期港股在今年上半年，將跑贏A股表現。此外，美元很可能已見頂，為亞洲股票市場消除一個長期以來的不利因素。

另一方面，鑒於對中國清零政策的走向和房地產行業下行壓力的疑慮，大多數投資者對亞洲市場的配置相對較低，料投資者仍有空間增加對中港市場配置。

該行對直接和間接受惠於中國重新開放的行業持樂觀看法，包括消費、工業和材料行業，因為這些行業最受現行經濟復甦及重新開放影響。對科技和金融行業則持中立態度，同時對電信和公用事業等防禦性行業維持減持的立場，因為這些行業在市場上漲時往往表現落後。

    點擊圖片放大

在亞洲其他地區，中國重新開放帶來的提振，以及發達市場（尤其是美國和歐盟）的需求放緩所帶來的負面影響，將改變亞洲的宏觀格局。

在亞洲外匯方面，安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成表示：「鑑於美聯儲應對通脹的反應緩慢及美元收益率上升，亞洲貨幣前景難測。在中國，人民幣最近受到投資組合資金流入的支持，但由於出口放緩和進口增加，使經常賬戶盈餘收窄，加上中美利差持續負向，將很大機會限制人民幣升值空間。」

記者：陳紫瑩

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★ 新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

欄名 : 名家看法

最新專欄文章

洪灝：股票是首選 最佳買入點很快會出現
今日
洪灝：股票是首選 最佳買入點很快會出現
瑞銀汪濤：整體CPI按年增速可升至2.7%
2023/01/31
瑞銀汪濤：整體CPI按年增速可升至2.7%
中國消費修復與反彈速度 瑞銀汪濤取決3因素（第二版）
2023/01/31
中國消費修復與反彈速度 瑞銀汪濤取決3因素（第二版）
洪灝虎年收官之作：分散投資不能只靠雞蛋和籃子
2023/01/28
洪灝虎年收官之作：分散投資不能只靠雞蛋和籃子
余永定：對2023年中國經濟的八個判斷
2023/01/19
余永定：對2023年中國經濟的八個判斷
經濟衰退 中國市場 新興市場 經濟數據表現 財政政策 港股 美股 中國

下一篇文章

景順趙耀庭：1個原因 美聯局或續加息2次（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「基金教父」雷賢達分析 環球通脹新形勢
「基金教父」雷賢達分析 環球通脹新形勢
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追
專訪 曾淵滄：好多人在騰訊跌到200元時唔敢買 升1倍先追
中外滙院長譚雅玲評美加息步伐不變 惟美元走貶值策略（第二版）
中外滙院長譚雅玲評美加息步伐不變 惟美元走貶值策略（第二版）
【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單）
【星級名家】曾淵滄：追落後股票逐隻數（一文盡覽）
【星級名家】曾淵滄：追落後股票逐隻數（一文盡覽）
專訪曾淵滄 2023年收息板塊逐個捉（附收息及投資心法）
專訪曾淵滄 2023年收息板塊逐個捉（附收息及投資心法）