安聯投資：看好中國經濟重啟 消費成主要助力

安聯投資發表2023亞洲市場展望，指出中國放寬清零政策，及互聯網和房地產行業迎來政策轉向，有助提振中國和亞洲市場的市場情緒和前景。

中國比預期更快放寬清零政策，加上政府實施支持產業的政策和2022年的統計基數較低，或有助中國經濟增長在2023年重回4.5%至5%，甚至更高的潛在增速水平。

安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強表示，相信港股在去年10月底已經見底，他留意到當市場的恐慌情緒達到極致時，往往就是見底的訊號。

部分外國投資者在去年10月的二十大結束後，出於對中國的不信任而大舉拋售中資股，並認為中資股不可投資（univestable ）。當大量投資者不問原因地沽貨，往往就是見底的訊號。

陳致強相信，消費將是支持2023年中國經濟反彈的主要動力，預期港股在今年上半年，將跑贏A股表現。此外，美元很可能已見頂，為亞洲股票市場消除一個長期以來的不利因素。

另一方面，鑒於對中國清零政策的走向和房地產行業下行壓力的疑慮，大多數投資者對亞洲市場的配置相對較低，料投資者仍有空間增加對中港市場配置。

該行對直接和間接受惠於中國重新開放的行業持樂觀看法，包括消費、工業和材料行業，因為這些行業最受現行經濟復甦及重新開放影響。對科技和金融行業則持中立態度，同時對電信和公用事業等防禦性行業維持減持的立場，因為這些行業在市場上漲時往往表現落後。

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在亞洲其他地區，中國重新開放帶來的提振，以及發達市場（尤其是美國和歐盟）的需求放緩所帶來的負面影響，將改變亞洲的宏觀格局。

在亞洲外匯方面，安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成表示：「鑑於美聯儲應對通脹的反應緩慢及美元收益率上升，亞洲貨幣前景難測。在中國，人民幣最近受到投資組合資金流入的支持，但由於出口放緩和進口增加，使經常賬戶盈餘收窄，加上中美利差持續負向，將很大機會限制人民幣升值空間。」

記者：陳紫瑩

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