A股全面注冊制來襲 對資本市場有何啟示？（附高盛3大薦股及目標價）

內地證監會宣布，A股的全面注冊制正式啟動，這會為A股資本市場帶來甚麼樣的影響？高盛認為，可關注中金公司（03908）、中信証券（06030）和廣發証券（01776）發展前景。

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內地證監會於2023年2月1日發布《關於全面實行股票發行注冊制前後相關行政許可事項過渡期安排的通知》，指全面實行股票發行注冊制改革正式啟動，並已就《首次公開發行股票注冊管理辦法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》等規則向社會公開徵求意見。

注冊制改革三大重點

1. 進一步改善對發行上市審核注冊機制。交易所審核、證監會注冊的基本架構保持不變，交易所和證監會的職責分工更清晰，審核注冊的效率和可預期性得以提高。同時，加強證監會對交易所審核工作的監督指導，切實把好資本市場入口的關。

2. 進一步改善主板交易制度。主要措施：一是新股上市前5個交易日不設漲跌幅限制；二是優化盤中臨時停牌制度；三是新股上市首日即可納入融資融券標的，改善轉融通機制擴大融券券源範圍。

3. 主板突出藍籌特色。這次改革的重中之重是上交所、深交所主板。重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。

全面注冊制對A股市場的影響

1. 放寬上市限制，推動資本市場擴容。注冊制僅保留了企業公開發行股票必要的資格條件、合規條件，將核準制下的實質性門檻盡可能轉化為資訊披露要求，科創板、創業板均設立了多元包容的發行上市條件，顯著改善了審核注冊的效率、透明度和可預期性。企業上市效率提升，有效提振企業上市融資積極性，推動資本市場擴容。

2. 監管趨嚴，上市公司質素有望提升。此次改革建立健全覆蓋發行、上市、再融資、並購重組、退市、監管執法等各環節全流程的監督制約機制，建立常態化退市機制，簡化退市程序，完善退市標準，退市力度明顯加大，進一步提升上市公司質素。

3. 改善市場生態。在一系列改革措施的推動下，資本市場的優勝劣汰機制更加完善，上市公司結構、投資者結構、估值體系發生積極變化，科技類公司佔比、專業機構交易佔比明顯上升，新股發行定價以及二級市場估值均出現優質優價的趨勢。

高盛認為此一公告對內地券商而言正面，因為預計它們將加速中國資本市場的制度化，或有助經紀商在長期增長前景改善的情況下重新定價，以及支持IPO承銷費用的增長。更重要的是，該行認為，IPO本金投資將成為券商盈利增長的關鍵動力，原因有二：

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