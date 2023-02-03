A股全面註册制來襲 對資本市場有何啟示？（附高盛3大薦股及目標價）

內地證監會宣布，A股的全面註册制正式啟動，這會為A股資本市場帶來甚麼樣的影響？高盛認為，可關注中金公司（03908）、中信証券（06030）和廣發証券（01776）發展前景。

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內地證監會於2023年2月1日發布《關於全面實行股票發行註册制前後相關行政許可事項過渡期安排的通知》，指全面實行股票發行註册制改革正式啟動，並已就《首次公開發行股票註册管理辦法》、《上市公司證券發行註册管理辦法》等規則向社會公開徵求意見。

註册制改革三大重點

1. 進一步改善對發行上市審核註册機制。交易所審核、證監會註册的基本架構保持不變，交易所和證監會的職責分工更清晰，審核註册的效率和可預期性得以提高。同時，加強證監會對交易所審核工作的監督指導，切實把好資本市場入口的關。

2. 進一步改善主板交易制度。主要措施：一是新股上市前5個交易日不設漲跌幅限制；二是優化盤中臨時停牌制度；三是新股上市首日即可納入融資融券標的，改善轉融通機制擴大融券券源範圍。

3. 主板突出藍籌特色。這次改革的重中之重是上交所、深交所主板。重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。

全面註册制對A股市場的影響

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