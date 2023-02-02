美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 國際 22:10 2023/02/02 分享： 分享： 明火煮食於香港新樓盤已經買少見少，甚至令擁有氣體煮食爐的圍封式廚房（俗稱梗廚），成為不少大單位的矝貴賣點。畢竟香港寸金尺土，礙於居住面積限制或家居設計潮流，開放式廚房已是司空見慣，結果只能使用電磁爐來滿足消防條例。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 印度芯片崛起 取代中國製造？ 2023/02/01 印度芯片崛起 取代中國製造？ 耶倫為何擔心低通脹？ 2023/01/31 耶倫為何擔心低通脹？ AI突飛猛進 打破更多飯碗 2023/01/30 AI突飛猛進 打破更多飯碗 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 2023/01/29 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 2023/01/26 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 你可能感興趣 印度芯片崛起 取代中國製造？ 22:14 2023/02/01 印度芯片崛起 取代中國製造？ 耶倫為何擔心低通脹？ 22:33 2023/01/31 耶倫為何擔心低通脹？ AI突飛猛進 打破更多飯碗 21:37 2023/01/30 AI突飛猛進 打破更多飯碗 最新專欄文章 國金札記 - 印度芯片崛起 取代中國製造？ 今日 印度芯片崛起 取代中國製造？ 國金札記 - 環球罷工爭加薪 耶倫反憂低通脹？ 2023/02/01 環球罷工爭加薪 耶倫反憂低通脹？ 國金札記 - AI突飛猛進 打破更多飯碗 2023/01/31 AI突飛猛進 打破更多飯碗 國金札記 - 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 2023/01/30 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 國金札記 - 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 2023/01/27 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？ 政治 氣候暖化 總統大選 拜登 佛羅里達 天然氣 電力 美國