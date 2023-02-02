美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？

明火煮食於香港新樓盤已經買少見少，甚至令擁有氣體煮食爐的圍封式廚房（俗稱梗廚），成為不少大單位的矝貴賣點。畢竟香港寸金尺土，礙於居住面積限制或家居設計潮流，開放式廚房已是司空見慣，結果只能使用電磁爐來滿足消防條例。

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