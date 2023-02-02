  • 18°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 23:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？

國際 22:10 2023/02/02

分享：

分享：

明火煮食於香港新樓盤已經買少見少，甚至令擁有氣體煮食爐的圍封式廚房（俗稱梗廚），成為不少大單位的矝貴賣點。畢竟香港寸金尺土，礙於居住面積限制或家居設計潮流，開放式廚房已是司空見慣，結果只能使用電磁爐來滿足消防條例。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

印度芯片崛起 取代中國製造？
2023/02/01
印度芯片崛起 取代中國製造？
耶倫為何擔心低通脹？
2023/01/31
耶倫為何擔心低通脹？
AI突飛猛進 打破更多飯碗
2023/01/30
AI突飛猛進 打破更多飯碗
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
2023/01/29
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？
2023/01/26
烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？

你可能感興趣

印度芯片崛起 取代中國製造？
22:14 2023/02/01
印度芯片崛起 取代中國製造？
耶倫為何擔心低通脹？
22:33 2023/01/31
耶倫為何擔心低通脹？
AI突飛猛進 打破更多飯碗
21:37 2023/01/30
AI突飛猛進 打破更多飯碗

最新專欄文章

國金札記 - 印度芯片崛起 取代中國製造？
今日
印度芯片崛起 取代中國製造？
國金札記 - 環球罷工爭加薪 耶倫反憂低通脹？
2023/02/01
環球罷工爭加薪 耶倫反憂低通脹？
國金札記 - AI突飛猛進 打破更多飯碗
2023/01/31
AI突飛猛進 打破更多飯碗
國金札記 - 賣盤已成定局 曼聯有價有市？
2023/01/30
賣盤已成定局 曼聯有價有市？
國金札記 - 烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？
2023/01/27
烏獲強力坦克 扭轉前綫形勢？
政治 氣候暖化 總統大選 拜登 佛羅里達 天然氣 電力 美國

上一篇文章

爆升股專訪 順豐同城單日急升 此前專訪早見端倪？

下一篇文章

【中美新戰場】AI較量 ChatGPT吹響號角?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

洪灝：股票是首選 最佳買入點很快會出現
洪灝：股票是首選 最佳買入點很快會出現
【中美新戰場】AI較量 ChatGPT吹響號角?
【中美新戰場】AI較量 ChatGPT吹響號角?
盛松成：內房能否企穩 這個因素最關鍵
盛松成：內房能否企穩 這個因素最關鍵
內房進展如何？看1月房企銷售+拿地排行榜（更新）
內房進展如何？看1月房企銷售+拿地排行榜（更新）
【通脹偵察站】美國加息四分一厘符預期 「新債王」料聯儲局仍會加息一次（持續更新）
【通脹偵察站】美國加息四分一厘符預期 「新債王」料聯儲局仍會加息一次（持續更新）
印度芯片崛起 取代中國製造？
印度芯片崛起 取代中國製造？