維達已復甦 紙漿價回落 財金專欄 2023/02/03 分享： 分享： 港股昨日先升後跌，四日出現三枝陰燭，市場風險增加，但中港兩地紙巾股逆市上升，或憧憬行業進入上升周期。維達國際（03331）2022年盈利顯著倒退，在成本有望回落，2023年盈利可以重拾高增長，同時反映 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指失220 港股準備下一個單邊市（第四版） 2023/02/02 恒指失220 港股準備下一個單邊市（第四版） 中字股實力談 - 華能今年轉盈 火電盈利修復 2023/02/02 華能今年轉盈 火電盈利修復 中字股實力談 - 港股重返220等議息 大市調整已結束？（第四版） 2023/02/01 港股重返220等議息 大市調整已結束？（第四版） 中字股實力談 - 神華13厘息 預測盈利穩 2023/02/01 神華13厘息 預測盈利穩 中字股實力談 - 三元九運談港股 大升浪重啟2月先跌後揚（第四版） 2023/01/31 三元九運談港股 大升浪重啟2月先跌後揚（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 紙漿期貨 恒安國際（01044） 維達國際（03331） 中順潔柔（深：002511） 人民幣