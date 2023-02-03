  • 17°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 02:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

維達已復甦 紙漿價回落

財金專欄 2023/02/03

分享：

分享：

港股昨日先升後跌，四日出現三枝陰燭，市場風險增加，但中港兩地紙巾股逆市上升，或憧憬行業進入上升周期。維達國際（03331）2022年盈利顯著倒退，在成本有望回落，2023年盈利可以重拾高增長，同時反映

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 恒指失220 港股準備下一個單邊市（第四版）
2023/02/02
恒指失220 港股準備下一個單邊市（第四版）
中字股實力談 - 華能今年轉盈 火電盈利修復
2023/02/02
華能今年轉盈 火電盈利修復
中字股實力談 - 港股重返220等議息 大市調整已結束？（第四版）
2023/02/01
港股重返220等議息 大市調整已結束？（第四版）
中字股實力談 - 神華13厘息 預測盈利穩
2023/02/01
神華13厘息 預測盈利穩
中字股實力談 - 三元九運談港股 大升浪重啟2月先跌後揚（第四版）
2023/01/31
三元九運談港股 大升浪重啟2月先跌後揚（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 紙漿期貨 恒安國際（01044） 維達國際（03331） 中順潔柔（深：002511） 人民幣

上一篇文章

特首先公布全面通關 再赴中東搶生意

下一篇文章

周大福長方形目標20.5元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 開局即衝刺 企業座上賓
開局即衝刺 企業座上賓
有政戲 - 簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈
簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈
選股情報 - 還加息？
還加息？
華應對美打壓之道 搞活經濟科技自強
華應對美打壓之道 搞活經濟科技自強
守穩200天綫 先聲望15元
守穩200天綫 先聲望15元
國金札記 - 印度芯片崛起 取代中國製造？
印度芯片崛起 取代中國製造？