維達已復甦 紙漿價回落

港股昨日先升後跌，四日出現三枝陰燭，市場風險增加，但中港兩地紙巾股逆市上升，或憧憬行業進入上升周期。維達國際（03331）2022年盈利顯著倒退，在成本有望回落，2023年盈利可以重拾高增長，同時反映

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