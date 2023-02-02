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加息陰霾淡化 樓市曙光初露

地產 14:00 2023/02/02

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美國加息未完，近期港元拆息已經率先回落，再加上市場開始將注意力，由加息轉移至通關效應及經濟反彈，相信再次加息對樓市的衝擊，將會較過去兩次加息為少。

  • 實際按息約3.375厘至3.625厘
  • 美國加息步伐有望放緩
  • 市場對於息口持續上升戒心減低

美國去年7次加息，累積加幅達4.25厘，而香港銀行則3次跟隨上調最優惠利率（Prime，P）合共0.625厘，但若果連同拆息上升、拆息按揭（H按）封頂息，實際按揭息率由去年初大約1.4厘至1.5厘，上升至最新大約3.375厘至3.625厘。

由此可見，雖然加息後的實際按息仍然不算很高，上升幅度仍然可觀，令到部分習慣了過往極端低息的用家及投資者受影響。

不過，今年美國加息步伐有望放緩，再加息幅度僅0.25厘。同時從近期拆息反覆回落，最新一個月拆息僅2.66厘較去年高峰期達5厘，回落超過2厘；而銀行定息存款息率亦從高位回落，均反映資金成本下降，本港加息周期已經接近尾聲，甚至有分析估計有機會已經完結。

隨着息口將近見頂，雖然不代表供樓壓力會立即紓緩，不過市場對於息口持續上升的戒心將會減低，近期市場的焦點亦正開始由加息周期，轉移至跟內地恢復通關，經濟復甦反彈的關注。

事實上，港府近日已經預告全面通關的時機漸近，市場相信，內地旅客正逐步回升，會否有部分內地資金流向樓市，開始對市場帶來心理上的刺激，擺脫加息的負面影響。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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