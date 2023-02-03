特首先公布全面通關 再赴中東搶生意 財金專欄 2023/02/03 分享： 分享： 香港復常，港府接連出招，昨日先公布「你好，香港！」的連串宣傳大計，今天是萬眾期待的重頭戲：公布全面通關的好消息！接着特首李家超周六（4日）率商界團，赴中東搶生意及唱好香港。 撤銷核酸檢測、與內地全面通關 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈 2023/02/02 簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈 有政戲 - 啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜 2023/02/01 啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜 有政戲 - 撤核酸檢測在即 全面通關現曙光 2023/01/31 撤核酸檢測在即 全面通關現曙光 有政戲 - 政府庫房水緊 預算案誰人要減糖？ 2023/01/30 政府庫房水緊 預算案誰人要減糖？ 有政戲 - 中東「大茶飯」 特首財爺先後出訪 2023/01/20 中東「大茶飯」 特首財爺先後出訪 疫情 香港 澳門 李家超 口岸 落馬洲 羅湖 林建岳 陳振彬