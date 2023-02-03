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特首先公布全面通關 再赴中東搶生意

財金專欄 2023/02/03

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香港復常，港府接連出招，昨日先公布「你好，香港！」的連串宣傳大計，今天是萬眾期待的重頭戲：公布全面通關的好消息！接着特首李家超周六（4日）率商界團，赴中東搶生意及唱好香港。

撤銷核酸檢測、與內地全面通關

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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