奢侈品股只待全面復常！ 財金專欄 02:30 2023/02/03 分享： 分享： 美國歐洲及英國央行均如預期般繼續加息，美息加幅放緩至0.25厘，歐英央行則仍加半厘，均符合市場預期，消息入市後，早一晚宣布加息的美股先跌後回穩，以對息口較敏感的納指表現較佳，雖然聯儲局會後聲明表示要繼 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 盈喜可以預知嗎？ 2023/02/01 盈喜可以預知嗎？ 投資坐標 - 不同的盈喜各有緣機！ 2023/01/31 不同的盈喜各有緣機！ 投資坐標 - 黑兔白兔，勤力的就是好兔！ 2023/01/27 黑兔白兔，勤力的就是好兔！ 投資坐標 - 盈喜高息股有獨特優勢！ 2023/01/20 盈喜高息股有獨特優勢！ 投資坐標 - 股市如何能實現共同富裕？ 2023/01/18 股市如何能實現共同富裕？ 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 中國海洋石油（00883） 美股 現金牛 盈喜 港股 派息 派息比率 英皇鐘錶珠寶（00887）