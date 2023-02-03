奢侈品股只待全面復常！

美國歐洲及英國央行均如預期般繼續加息，美息加幅放緩至0.25厘，歐英央行則仍加半厘，均符合市場預期，消息入市後，早一晚宣布加息的美股先跌後回穩，以對息口較敏感的納指表現較佳，雖然聯儲局會後聲明表示要繼

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