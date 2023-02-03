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銀行取態轉正面 成樓價回升助力

地產 12:22 2023/02/03

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銀行取態轉正面 成樓價回升助力

美國聯儲局再度加息，但今次本港大型銀行，相繼未有跟隨上調最優惠利率(P)，即時被市場解讀為利好樓市消息。銀行不加息固然可為樓市，帶來喘息空間，加速樓價築底或回升，而更重要是，銀行對樓市取態已漸漸轉趨正面，將有助加快樓市復甦。

...

欄名 : 樓市分析

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