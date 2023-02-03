銀行取態轉正面 成樓價回升助力 地產 12:22 2023/02/03 分享： 分享： ▲ 銀行取態轉正面 成樓價回升助力 美國聯儲局再度加息，但今次本港大型銀行，相繼未有跟隨上調最優惠利率(P)，即時被市場解讀為利好樓市消息。銀行不加息固然可為樓市，帶來喘息空間，加速樓價築底或回升，而更重要是，銀行對樓市取態已漸漸轉趨正面，將有助加快樓市復甦。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤收樓期限突延長 申請按揭須留神 2022/09/15 新盤收樓期限突延長 申請按揭須留神 定息按揭成新盤銷售一大殺着 2022/09/16 定息按揭成新盤銷售一大殺着 按揭優惠花多眼亂 置業人士須貨比三家 2022/12/10 按揭優惠花多眼亂 置業人士須貨比三家 你可能感興趣 新盤收樓期限突延長 申請按揭須留神 11:00 2022/09/15 新盤收樓期限突延長 申請按揭須留神 定息按揭成新盤銷售一大殺着 14:00 2022/09/16 定息按揭成新盤銷售一大殺着 按揭優惠花多眼亂 置業人士須貨比三家 11:00 2022/12/10 按揭優惠花多眼亂 置業人士須貨比三家 最新專欄文章 負資產急升逾萬宗 首置按保惹的禍? 2023/02/02 負資產急升逾萬宗 首置按保惹的禍? 專家樓論 - 負資產急增 最終影響消費及經濟 2023/02/01 負資產急增 最終影響消費及經濟 新盤貨量充足 發展商定價難進取 2023/01/31 新盤貨量充足 發展商定價難進取 樓市復甦初期 財團審慎競投貴重地皮 2023/01/18 樓市復甦初期 財團審慎競投貴重地皮 通關利好遇海量供應 商舖租金升極有限 2023/01/17 通關利好遇海量供應 商舖租金升極有限 香港物業 估價 加息 銀行 中原地產