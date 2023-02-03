1月交付量啟示 新能源車需求築底 政策刺激催化

踏入2月份，新能源車廠紛公布1月份新源能車的交付量數字。據華西證券整合數據，車廠1月份交付量普遍錄得同比及環比下跌。不過，數據主要受疫情及春節假期影響，預期1月份銷量築底，2月起有望同按月改善。

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春節擾動銷售節奏 車市預期上行

據內地乘聯會資料統計，1月份狹義乘用車零售資料預計為136萬輛，按年及按月變幅分別為-34.6%及-37.3%。其中新能源零售預計為36萬輛，按年及按月變幅分別為+1.8%及-43.8%；滲透率約為26.5%。

其中主要新勢力車企廣汽埃安、蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 、問界、極氪於1月份合計交付5.4萬輛，按月變幅為-53.7%。因受到疫情和春節假期影響，1月銷售節奏受到較大干擾，整體資料弱於正常表現，但仍屬樂觀。春節後疫情向好疊加銷售低基數，看好車市整體需求向上。結合去年的基數情況，預期1月銷量築底，2月起有望同按月改善，持續至5月。

預期新產品交付啟動 優質供給持續改善

另外，內地政策亦有助行業催化，上海率先公布新能源車1萬元置換補貼延續至今年6月底。預期未來或將有更多政策出臺，刺激車市消費提升。

對於新能源車市場的短期表現，預期2023年各家車企將繼續推進供給改善，多款重磅新品有待交付，包括蔚來ET5獵裝版、轎跑SUV EC7、小鵬G7、理想L7、極氪003、問界M9等。優質供給快速推出有望帶來新勢力交付量的長期向好。

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於新一年，新能源車行業的競爭格局持續，例如特斯拉（Tesla）下調車價，此舉將加速車企競爭，不過鑑於自主品牌產品力和品牌力的持續提升，料內地自主品牌2023崛起。另外，內地造車新勢力以及傳統車企均憑藉中國完善的本土產業鏈優勢，打造了具有「高智慧化、高配置、高性價比」的新車型。華西證券認為此趨勢將繼續發酵，持續看好以新勢力為代表的自主品牌長期向上。

隨着造車新勢力、自主車企相繼開啟新品周期，智慧化、產品力顯著提升，供給側持續改善。加增換購需求以及政策刺激驅動需求中樞向上。看好變革機遇下的自主崛起。

選股方面，華西證券推薦長安汽車（深：000625）、吉利汽車 （00175） ，比亞迪 （01211） ，長城汽車 （02333） ，以及「新勢力」車股理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 。

報告來源：華西證券

編輯：錢家鋒

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