  • 18°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

1月交付量啟示 新能源車需求築底 政策刺激行業

研究報告 18:05 2023/02/03

分享：

分享：

踏入2月份，新能源車廠紛公布1月份新源能車的交付量數字。據華西證券整合數據，車廠1月份交付量普遍錄得同比及環比下跌。不過，數據主要受疫情及春節假期影響，預期1月份銷量築底，2月起有望同按月改善。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

春節擾動銷售節奏 車市預期上行

據內地乘聯會資料統計，1月份狹義乘用車零售資料預計為136萬輛，按年及按月變幅分別為-34.6%及-37.3%。其中新能源零售預計為36萬輛，按年及按月變幅分別為+1.8%及-43.8%；滲透率約為26.5%。

其中主要新勢力車企廣汽埃安、蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 、問界、極氪於1月份合計交付5.4萬輛，按月變幅為-53.7%。因受到疫情和春節假期影響，1月銷售節奏受到較大干擾，整體資料弱於正常表現，但仍屬樂觀。春節後疫情向好疊加銷售低基數，看好車市整體需求向上。結合去年的基數情況，預期1月銷量築底，2月起有望同按月改善，持續至5月。

預期新產品交付啟動 優質供給持續改善

另外，內地政策亦有助行業催化，上海率先公布新能源車1萬元置換補貼延續至今年6月底。預期未來或將有更多政策出臺，刺激車市消費提升。

對於新能源車市場的短期表現，預期2023年各家車企將繼續推進供給改善，多款重磅新品有待交付，包括蔚來ET5獵裝版、轎跑SUV EC7、小鵬G7、理想L7、極氪003、問界M9等。優質供給快速推出有望帶來新勢力交付量的長期向好。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

於新一年，新能源車行業的競爭格局持續，例如特斯拉（Tesla）下調車價，此舉將加速車企競爭，不過鑑於自主品牌產品力和品牌力的持續提升，料內地自主品牌2023崛起。另外，內地造車新勢力以及傳統車企均憑藉中國完善的本土產業鏈優勢，打造了具有「高智慧化、高配置、高性價比」的新車型。華西證券認為此趨勢將繼續發酵，持續看好以新勢力為代表的自主品牌長期向上。

隨着造車新勢力、自主車企相繼開啟新品周期，智慧化、產品力顯著提升，供給側持續改善。加增換購需求以及政策刺激驅動需求中樞向上。看好變革機遇下的自主崛起。

選股方面，華西證券推薦長安汽車（深：000625）、吉利汽車 （00175） ，比亞迪 （01211） ，長城汽車 （02333） ，以及「新勢力」車股理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868）

報告來源：華西證券

編輯：錢家鋒

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

外資爆買推動修復 A股行情看高一綫
2023/02/02
外資爆買推動修復 A股行情看高一綫
光大證券：經濟復甦積極預期主導港股情緒（附2月推薦股）
2023/02/01
光大證券：經濟復甦積極預期主導港股情緒（附2月推薦股）
2月港股展望 光大仍看好恒指（第二版）
2023/01/31
2月港股展望 光大仍看好恒指（第二版）
中國經濟復甦跡象增強 建銀國際料全年GDP增5.1%
2023/01/30
中國經濟復甦跡象增強 建銀國際料全年GDP增5.1%
3大理由估計 中國復甦始於2月之後
2023/01/30
3大理由估計 中國復甦始於2月之後
大行報告 港股 經濟數據表現 汽車 新能源 品牌 銷售 零售 中國

下一篇文章

A股全面注冊制來襲 對資本市場有何啟示？（附高盛3大薦股及目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

高息股懶人包 下周3股除淨 現在買入最高一隻即袋20厘股息
高息股懶人包 下周3股除淨 現在買入最高一隻即袋20厘股息
港股後續關注什麼？ 券商薦盈利修復確定性三大板塊（第二版）
港股後續關注什麼？ 券商薦盈利修復確定性三大板塊（第二版）
儲局轉鴿加息步伐放緩 美息幾時見頂？
儲局轉鴿加息步伐放緩 美息幾時見頂？
高盛加持 手遊板塊集體起哄（第二版）
高盛加持 手遊板塊集體起哄（第二版）
A股全面注冊制來襲 對資本市場有何啟示？（附高盛3大薦股及目標價）
A股全面注冊制來襲 對資本市場有何啟示？（附高盛3大薦股及目標價）
外資爆買推動修復 A股行情看高一綫
外資爆買推動修復 A股行情看高一綫