觀塘裕民坊百億地王流標 商廈市場雪上加霜

市建局觀塘裕民坊項目流標，僅得區內大地主新地（00016）獨撑入標，反映經過3年疫情，商業市道仍然疲弱，加上大量商業樓面在今明兩年入伙，商業地吸引大減，月底截標的旺角洗衣街商業地流標風險上升。

3年疫情拖累商廈市場

4幅流標，比例達三分之一

整體空置率仍然高企

裕民坊項目的流標並不偶然，除了連同上個月的赤柱豪宅地後，屬於接連兩幅地皮流標外，從數據所見，在過去3年疫情期間推出的商業地，流標的比例並不低，3年內政府賣地、市建局連同西九文化區共推出12幅工商業用地，當中多達4幅流標，比例達三分之一。

情況反映市場對商業項目充滿戒心，一方面是疫情摧殘辦公室、商舖租金大跌，雖然現時走向復常，但整體空置率仍然高企，據仲量聯行統計，去年底整體市場空置率仍然達12.1%，當中裕民坊項目所在的九龍東區更達19.5%。

除了大量樓面仍然容置之外，今年兩年亦是商業樓面供應的高峰期，按照世邦魏理仕的數據指，今明兩年的甲級商廈樓面合共達680萬平方呎，九龍東屬於其中一個供應重鎮，若果以每年150萬至160萬平方呎的淨吸納量計算，便要長達4至5年時間消化，難免會嚇怕不少發展商、投資者對大型商業項目的興趣。

事實上，裕民坊的流標並不特別令市場意外，因項目規模達216.6萬平方呎，未計地價單是建築成本已經上百億元，發展商自然審慎，流標前亦有業界唱淡流標。

而裕民坊流標，將會增加市場對大型商業地的戒心，特別是將在本月底截標洗衣街商業地，可建樓面152萬平方呎，同樣是投資額逾百億的大型投資，據市場目前估值下限僅91億元，每呎樓面地價約6,000元，較去年初大跌一半。