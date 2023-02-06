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如何捕捉今日全面通關的投資機遇

研究報告 07:22 2023/02/06

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澳門1月賭收報捷，令接下來受惠中港澳全面通關的其他內地長假，表現更值得期待。

國務院港澳事務辦公室2月3日發布《關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知》，自2月6日（即今日）起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額：恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。自香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。

同日文旅部發布《關於恢復旅行社經營內地與港澳入出境團隊旅遊業務的通知》，2月6日起恢復旅行社及在綫旅遊企業經營內地與香港、澳門入出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。這意味着澳門中場業務主要客群──內地旅行團遊客即將全面回歸，為澳門賭收作出貢獻。

澳門亦加強了吸引旅客的宣傳工作。澳門旅遊局指出，今年澳門政府推出的機票優惠專案可向大陸、台灣及海外送出12萬張機票，同時還加碼推出「旅遊資助計畫」，向過夜住宿的旅客提供津貼，希望延長旅客或團客留澳時間。

包含清明節及「五一黃金周」的第二季，有望為澳門賭收帶來又一次的超班表現。高盛提到，4、5月先後會有韓國男團TREASURE及韓國女團BLACKPINK，於銀河娛樂 （00027） 的銀河國際會議中心舉行巡回演唱會，相信接近完工的澳門銀河第三期會於同期開幕。加上新濠國際 （00200） 的新濠影滙第二期定於第二季開幕，美高梅 （02282） 的美獅美高梅及金沙中國 （01928） 的倫敦人也有明顯的升級改造，大量新的娛樂設施將利好澳門的賭收表現。以下是高盛實地考察新項目的照片：

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高盛建議逢回調吸引

雖然基本因素顯示濠賭股前景亮麗，但受制上周恒指回調千點的影響下，板塊表現對不住賭收表現。與此同時，行業一些負面新聞也對板塊情緒構成影響。

高盛認為，由於市場對濠賭股的預期正急劇轉變，要精準預測短期的股價表現並非易事，但維持「逢回調吸納」的投資建議，並給出兩個支持觀點：

一、參考海外復常經驗，澳門將受惠被疫情壓抑的需求釋放，旅遊業復甦續加快；

二、濠賭股目前的2024年預測企業價值倍數（EV/EBITDA）平均約10倍，較行業歷史周期中值的13至14倍為低。考慮到該行預期中場賭收及行業EBITDA會在2024年超越2019年水平，現時估值吸引。

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個股選擇方面，高盛首選......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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