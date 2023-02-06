港股2月投資攻略 留意2大板塊（附券商十大金股及目標價）

港股自去年底開始反彈，上升勢頭持續，但從資金流來看，市場好淡分歧加大，對投資者2月有何啟示？浙商國際表示，繼續看好港股上升的持續性，但應留意短期調整風險，又推薦2月份十大金股。

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2023年1月恒生指數和恒生科技指數分別錄得10.4%和10%的升幅，1月港股整體加速上漲，超過浙商國際預期，一直到最後兩個交易日才迎來「像樣的」調整。浙商國際指，當前港股估值已經到達近5年平均水平，且風險溢價水平於2月繼續下行，港股性價比受壓。南向資金當日凈流出的天數明顯增多，當前市場好淡雙方分歧明顯加大。

中美經濟形勢對股市的啟示

12月內地經濟數據仍在繼續探底之中，基本符合浙商國際的預期，而1月春節期間經濟復甦情況明顯較去年提升，但較疫情前水平仍有差距。1月PMI數據一掃先前的頹勢且強勢復甦，浙商國際預計，1月經濟數據將全面回暖，未來港股市場基本面修復可期。

美國通脹下行趨勢明顯，且市場擔憂的「通脹黏性」也逐步淡化；經濟景氣度下行，但好於市場預期，經濟韌性仍在，軟着陸預期升溫。該券商認為，外部來看，不僅港股市場的海外流動性壓力減弱，美股市場的回暖對港股市場同樣有帶動作用，畢竟先前預計的大幅衰退預期帶來的美股大跌對全球市場都不是一件好事。

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2月港股展望

綜合來說，內外部環境都轉暖的情況下，當下應關注港股的重點便是內地經濟復甦的進程......

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