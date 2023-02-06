專訪 滙豐私銀范卓雲：大市獲利回吐 屬入市機會

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《Money Times》專訪時表示，由於三大重要國策轉向，包括內地結束清零政策、推出內房「三枝箭」支持政策、平台經濟監管收緊風險見頂，支持科網公司盈利回復穩定增長，過去兩年困擾中港股市的不利因素消除，為中港市場帶來重大利好。

范卓雲續指，科網股板塊估值連續两年大幅調整，估值跌至歷史低位，反映行業面對的不明朗監管因素。

當現在科網公司的行業監管周期已到尾聲，政策風險溢價逐步收窄，當行業監管不明朗因素逐步減退時，估值折讓收窄為股價帶來反彈空間。

她展望下一階段經濟重啟帶來的全面復甦，有利帶動科網公司的主營業務收入穩定回升，如網上廣告收入、電商消費交易量。

更多范卓雲對大市的看法，可點擊下圖查看。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

由於內地目前已取消封控措施，料物流供應鏈將不再受影響，范卓雲看好電商平台公司今年的業務將持續改善，料估值在兩方面可以重估，1）風險溢價收窄，2）主營業務復甦，帶動每股盈利增長加快。

詳細內容可閱讀今期《Money Times》「封面故事」。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★ 新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽。

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...