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專訪 滙豐私銀范卓雲：續看好中國前景 恒指目標微調至22810點

財金猛人追蹤 13:03 2023/02/06

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滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《Money Times》專訪時表示，由於三大重要國策轉向，包括內地結束清零政策、推出內房「三枝箭」支持政策、平台經濟監管收緊風險見頂，支持科網公司盈利回復穩定增長，過去兩年困擾中港股市的不利因素消除，為中港市場帶來重大利好。

滙豐私銀持續看好中國市場前景，並將對恒指目標輕微上調至22810點。

「不論是MSCI中國指數，還是恒指也好，即使經過3個月的急速反彈，未來12個月預測PE也不算貴，恒指未來12個月預測PE只有10倍左右，MSCI中國指數未來12個月預測PE亦只有約11倍，對比主要國家股市如美股，恒指PE仍然偏低。」

「我們不太擔心恒指估值超出基本面的改善，因港股是由極度低估的估值（約7倍左右）開始起步，反彈到現在約10倍PE，依然處於歷史區間的低位。」

范卓雲續指，科網股板塊估值連續兩年大幅調整，估值跌至歷史低位，反映行業面對的不明朗監管因素。

當現在科網公司的行業監管周期已到尾聲，政策風險溢價逐步收窄，當行業監管不明朗因素逐步減退時，估值折讓收窄為股價帶來反彈空間。

她展望下一階段經濟重啟帶來的全面復甦，有利帶動科網公司的主營業務收入穩定回升，如網上廣告收入、電商消費交易量。

更多范卓雲對大市的看法，可點擊下圖查看。

    點擊圖片放大
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由於內地目前已取消封控措施，料物流供應鏈將不再受影響，范卓雲看好電商平台公司今年的業務將持續改善，料估值在兩方面可以重估，1）風險溢價收窄，2）主營業務復甦，帶動每股盈利增長加快。

詳細內容可閱讀今期《Money Times》「封面故事」。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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