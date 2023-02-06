中國經濟重啟 奢侈品復甦在望

去年12月，中國政府迅速調整新冠疫情政策，經濟重新開放，內地民眾終於能夠再次盡情享受生活。隨著消費、旅游重啓，預計高端精選品牌2023年在中國市場將重振風采。

近年來，同樣的模式亦出現在歐洲和美國——精品店重新開業，旅遊業回暖，各種活動、聚餐、派對的回歸刺激了從酒店客房到奢侈品服裝、烈酒和化妝品等各種商品的銷售。事實上，歐美地區疫後出現的所謂「報復性消費」極為強勁，已幫助抵消2022年大部分時間因中國封控帶來的銷售停滯影響。

作為高端消費投資主題最重要的市場之一，一些精選品牌在中國的業績持續超過市場普遍預計的水平，而且去年全年表現亦極為出色，堪稱一大驚喜，因為截至2022年12月，中國的消費水平僅為2019年的70%。預計中國市場必將強勢回歸。

奢侈品銷售將恢復

這不僅意味著，隨著精品店開放，消費者消費意欲強，奢侈品在中國的銷售將會恢復，同時亦意味著之前困擾體育用品和化妝品等細分市場的供應鏈瓶頸將得到緩解。另外，新冠疫情結束預示著國際旅行的回歸，有助於提振利潤率較高的旅遊零售，尤其是化妝品，的低迷消費，並為國際酒店集團帶來新業務。

由於投資者沽出去年表現良好的公司獲利，以重新平衡他們的投資組合，今年第一季表現難免波動，但我們預計第二季度將錄得相較2022年更佳的可比數據。一些在中國市場曝光率高的品牌，去年或表現欠佳，但今年1月份已經開始上漲。一些國際奢侈品牌集團，新冠疫情前在中國銷售份額在奢侈品品牌中名列前茅，約佔40%。

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疫情期間加大對其線上業務的投資，透過流行的數碼平台例如Luxury Pavilion銷售旗下奢侈珠寶品牌，極大提高了其曝光率。與此同時，基於疫情前水平，其他的世界知名奢侈品牌以及化妝品、體育用品和休閒板塊的領先企業普遍認為在中國的銷售份額為20至30%。另外亦值得關注一些直接面向中國國內市場並受惠於重新開放的高利潤品牌，例如中國本土的領先運動品牌等。

中國消費者需求被低估

有趣的是，早前一些對2023年每股盈利增長數據的預測現在看來似乎被低估了，因為今年中國消費者的需求和國際旅遊業的回歸幾乎沒有被考慮在內。當這些股票中的大多數估值已降至長期歷史平均水平時，例如與一些公司在疫情前40-50%的溢價相比，這些股票的長期歷史平均水平尤其具有吸引力，投資機會似乎已經成熟。

儘管如此，我們必須注意，這不僅是全球消費的短期回歸，亦不僅僅發生在中國。可持續發展趨勢、世界其他地區對通脹的憂慮，以及精選高端品牌產品作為保值手段的聲譽不斷增強，亦有助於推動其全球銷售。

中國的重新開放無疑是這個投資主題的強大催化因素，但我們不能忘記推動這些精選品牌成功的長期利好因素：持續的消費溢價，數碼投資帶來的大幅增長以開闢出觸達更年輕和更遙距消費者的新市場，以及在疫情期間嚴格的財務控制，確保成本合理化，價格上升，從而令利潤率在更長時間內保持較高水平。

作者：瑞士百達資產管理主題股票客戶投資組合管理高級經理戴潔琳（Gillian Diesen）

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