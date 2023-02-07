2023年展望：全球宏觀挑戰重重

在經濟周期受到新冠疫情後各國復甦步伐不一、俄烏衝突餘波持續、主要央行抗擊通脹不力等一系列因素干擾下，全球經濟迄今的發展符合預期：根據數據的回顧與前瞻，美國的商品和住房通脹呈明顯下降趨勢，而隨著薪資增長顯示出逐步放緩的跡象，服務業通脹亦有所下降。

與此同時，各國央行史無前例的貨幣緊縮步伐正在拖慢實體經濟的發展勢頭，對利率變化最敏感的行業，受到的影響最為明顯──儘管勞動力市場和消費仍比預期更具韌性。更令人驚訝的是中國在疫情方面的最新進展，取消清零政策的實行速度比預期更快，範圍也更廣，這或將為全球經濟復甦注入強心針。

總體而言，當前全球投資者的主要焦點正在從通脹和利率的漲幅，轉向經濟增長的放緩程度及政策制定者將於何時提供支持。

美國經濟衰退風險高

考慮到上述各種不利因素所帶來的挑戰，2023年美國經濟衰退的風險仍然很高。此外，經濟萎縮一旦發生，情況將不堪設想。在戰後的歷次經濟衰退當中，GDP從頂部到谷底的平均跌幅為 3.7%，而在我們的基準情形顯示，今次GDP將收縮4.0%。

在貨幣政策方面，通脹朝著有利方向發展，證明聯儲局近期放緩緊縮步伐的舉措是正確的。從當前4.5厘的利率區間來看，聯儲局基金利率預計將在3月加息會議後達到5%的高位；如果勞動力市場持續緊張且服務價格保持較高水平的時間長於當前預期的話，仍有繼續上行的風險。

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我們的基準情形是，預計到2023年第四季度，個人消費支出物價指數將回落至2.5%，從而使聯儲局能夠在經濟衰退中轉向一個更中立的姿態，在2023年底前減息50至75個基點。然而，由於上述結構性力量對趨勢通脹造成上行壓力，並可能使政策利率在頂部維持更長時間，聯儲局要實現回歸到2%通脹的目標，仍會相當艱難。

歐洲面臨滯脹

相比美國，歐洲則面臨嚴峻而真實的滯脹可能。預計到2023年底，歐元區的GDP將收縮0.9%，低於0.1%的預期中值。雖然許多分析師預計經濟將於明年下半年反彈，然而，由於俄羅斯能源進口量將從2022年的約700億立方米進一步縮減至約150億立方米，增長勢頭很可能受到削弱。

至於英國，隨著新政府上台和財政政策的重新調整，其金融穩定似乎已基本恢復。儘管經濟增長疲軟和高通脹的前景，央行已設法避免採取會進一步嚇阻投資者的行動，即使2023年英國GDP可能會下降1.4%，但高通脹將使英國央行有必要在年底前將銀行利率從目前的3.5%上調到5%左右。

中國服務業受惠經濟重啟

與此同時，中國比預期更快地放棄了清零政策。然而由於中國的工業板塊從未完全停止生產，世界其他地方與重新開放相關的經濟模式都不太可能適用於中國。因此，工業和製造業板塊應該只出現有限度的重啟反彈。然而，在過去三年中，餐飲、娛樂及旅遊等主要服務業經歷了大幅下降，預計整個服務業將成為經濟重新開放的主要受益者。

總括而言，我們預計重新開放本身不會令中國進入明顯更高的增長軌道。要實現這一點，房地產行業的驟降——主要是2021年年中頒佈的「三條紅線」政策的結果——必須得到遏制。自去年11月和12月以來，該政策已被積極扭轉，預計該行業將獲得更多政策支持。

除了重新開放的經濟，較穩定的房地產行業和基礎設施方面的財政刺激措施應該足以讓經濟在2023年反彈，我們堅持對中國年均增長5.7%的預測，高於市場預期，這將在一定程度上削弱發達市場對全球增長的阻力。

然而，較長線來說，前景仍充滿挑戰。從周期性來看，隨著全球消費者收緊開支，去年中國的外部需求，亦是其最後的增長動力，正在停滯。從長期來看，結構性阻力對增長構成了更大的挑戰。過去，以債務驅動的房地產投資是一個關鍵的增長動力，預計不會再出現。此外，過度投資延伸到許多其他行業，使進一步的資本積累不太可能成為增長動力。如果能以史為鑑，中國的全要素生產率提高的速度已經放緩，似乎不足以擺脫中等收入的陷阱。

總而言之，我們對理解觸發經濟衰退因素的基本框架加強了我們對未來一年全球經濟不樂觀的展望。然而，特別是隨著通脹從最近的峰值回落，出現更樂觀的情景的概率在最近幾個月已經上升，包括美國經濟增長回到趨勢水平的「軟著陸」，甚至是由去年立法的大規模公共投資推動的「名義GDP」。

這些正面發展為貨幣政策制定者提供了更大的靈活性，即使在持續不斷的衝擊環境下，也能引導全球經濟繼續擴張，隨著今年的發展，我們應保持謙虛和開放的態度，準備面對各種結果。

作者：保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席全球經濟師Daleep Singh

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