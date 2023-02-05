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氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？

國際 22:00 2023/02/05

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較早前出現在美國上空的氣球，受到國際傳媒鋪天蓋地報道，中方已明確指出，氣球是中國民用飛艇，美國軍方仍決定出動戰鬥機，在國際社會注視之下以導彈擊落。美國境內上空出現可疑氣球，其實並不是甚麼稀奇事件，過去根本經常發生，何以今次鬧得如此沸騰？

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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