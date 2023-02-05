氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 國際 22:00 2023/02/05 分享： 分享： 較早前出現在美國上空的氣球，受到國際傳媒鋪天蓋地報道，中方已明確指出，氣球是中國民用飛艇，美國軍方仍決定出動戰鬥機，在國際社會注視之下以導彈擊落。美國境內上空出現可疑氣球，其實並不是甚麼稀奇事件，過去根本經常發生，何以今次鬧得如此沸騰？ ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 今日 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 2023/02/02 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 全球化利弊百年未變 世界對陌生人採取防禦措施 2023/02/03 全球化利弊百年未變 世界對陌生人採取防禦措施 印度芯片崛起 取代中國製造？ 2023/02/01 印度芯片崛起 取代中國製造？ 耶倫為何擔心低通脹？ 2023/01/31 耶倫為何擔心低通脹？ 你可能感興趣 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 今日 22:00 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 22:10 2023/02/02 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 全球化利弊百年未變 世界對陌生人採取防禦措施 16:05 2023/02/03 全球化利弊百年未變 世界對陌生人採取防禦措施 最新專欄文章 國金札記 - 美禁止明火煮食力阻氣候暖化？ 2023/02/03 美禁止明火煮食力阻氣候暖化？ 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 2023/02/02 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 國金札記 - 印度芯片崛起 取代中國製造？ 2023/02/02 印度芯片崛起 取代中國製造？ 國金札記 - 環球罷工爭加薪 耶倫反憂低通脹？ 2023/02/01 環球罷工爭加薪 耶倫反憂低通脹？ 國金札記 - AI突飛猛進 打破更多飯碗 2023/01/31 AI突飛猛進 打破更多飯碗 地緣政治 科技產品 美軍 中國 美國 軍事 政治 特朗普 人工智能 科研