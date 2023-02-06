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特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯

財金專欄 2023/02/06

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特首李家超出訪近年的經濟投資熱點中東，還帶同30多人的商界代表團前往。向來重視結果的李家超，據知此行預料將落實多項商業協議和合作備忘錄，成果不少。

沙特阿美來港上市否 成焦點

在中美西方的角力下，中國與中

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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