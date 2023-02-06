特首中東行搶商機 財金界最人強馬壯 財金專欄 2023/02/06 分享： 分享： 特首李家超出訪近年的經濟投資熱點中東，還帶同30多人的商界代表團前往。向來重視結果的李家超，據知此行預料將落實多項商業協議和合作備忘錄，成果不少。 沙特阿美來港上市否 成焦點 在中美西方的角力下，中國與中 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首先公布全面通關 再赴中東搶生意 2023/02/03 特首先公布全面通關 再赴中東搶生意 有政戲 - 簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈 2023/02/02 簡約公屋啟德選址惹反彈 政府忙拆彈 有政戲 - 啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜 2023/02/01 啟德建簡約公屋 發展商最怕方艙地上榜 有政戲 - 撤核酸檢測在即 全面通關現曙光 2023/01/31 撤核酸檢測在即 全面通關現曙光 有政戲 - 政府庫房水緊 預算案誰人要減糖？ 2023/01/30 政府庫房水緊 預算案誰人要減糖？ 香港 商業 金融 李家超 沙特阿拉伯 阿聯酋 一帶一路 瑞銀