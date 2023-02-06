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芬佬買消費股看兩條件

研究報告 07:00 2023/02/06

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內地在去年12月上旬，全面放開封控。從公司的角度看，消費股2023年的盈利差不多已完全修復。過去一周，從公開的資料，發現大行買消費股的兩個原則。

海通證券在一份報告指出，2022年一季度開始，主要經濟體基本都完成了防疫政策的優化調整，但以海外的經驗看，消費修復近半年後，疫情造成的「疤痕」仍未消退。截至2022年三季度，僅有美國的消費恢復至疫情前的增長水平。其中，歐美國家的消費修復水平較高，而亞洲地區的消費修復程度相對偏低，僅修復至九成左右。

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修復高度看什麼？收入和儲蓄

為什麼會有如此的差異？
居民收入和超額儲蓄是影響消費修復高度的最主要因素。疫後消費修復高度的差異，受到居民收入、超額儲蓄規模和結構、政府的財政補貼，如果超額儲蓄的來源是補貼，那麼超額儲蓄更多集中在低收入群體，提振消費的效果更強。例如美國在疫情的首兩年，曾經作出大量補助和救濟，使得美國居民收入在疫情期間不減反增。
如果超額儲蓄更多來源於「減少」開支，那麼超額儲蓄集中在高收入群體中，對消費總量的刺激相對有限。

但從公司的角度看，恒指藍籌消費股2023年的盈利差不多已完全修復。詳見附表。預測2024年度盈利增幅20%的只有8隻股份，計有阿里健康 （00241） 、華潤啤酒 （00291） 、康師傅 （00322） 、比亞迪 （01211） 、安踏體育 （02020） 、李寧 （02331） 、美團 （03690） 、京東集團 （09618） 。非藍籌消費股包括同程旅行 （00780） 、中國中免 （01880） 、百勝中國 （09987） 、九毛九 （09922） ，盈利增幅也是超過20%。

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芬佬買消費股兩個原則

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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