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摩根大通薦6股 2月布陣（附目標價）

研究報告 15:00 2023/02/06

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摩根大通發表報告，公布港股最新焦點股名單。本文以該行最新報告和預測數據解釋看好原因。以下6股，摩根大通評級皆是「增持」（Overweight）。

專訪 滙豐私銀范卓雲 談港股復甦2大利好【下一頁

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    +2

大唐新能源 （01798）

大唐新能源於1月16日發布2022年營運數據，指2022年全年風力發電量為2500萬兆瓦時（MWh），按年上升8.7%。摩根大通表示將根據報告修正對大唐的盈利預測，22-24年收益提高15至17%。摩根大通指出，風力發電企業的其中一大憂慮，是中國將會逐步取消可再生能源補貼。大唐新能源的22年補貼審計尚未完成，摩根大通指大唐新能源一直嚴格遵守相關法規，補貼被取消的風險較低。摩根大通將繼續將大唐新能源視為高風險高回報的企業。

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    +2

泉峰控股 （02285）

摩根大通指出，泉峰是全球領先的小型電動工具生產商，戶外動力設備 （OPE） 板塊表現繼續優於同行，儘管在傳統旺季期間受到全行業去庫存和不利天氣條件影響，銷售額仍按年增長超過30%。 展望未來，預計泉峰將在23-24財年實現約25%的年複合成長率（CAGR）。

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嗶哩嗶哩 （09626）

摩根大通指出，受到缺乏新遊戲以及農曆新年期間廣告/直播的季節性疲軟影響，彭博一致認為嗶哩嗶哩2023年第1季度收入存在不確定性。摩根大通對於嗶哩嗶哩2023年前景依然抱持樂觀態度，在廣告方面，嗶哩嗶哩具有巨大潛力，預計相關收入在第二季會開始恢復；遊戲方面，預計嗶哩嗶哩將聯合米哈遊發布備受市場期待的遊戲「崩壞：星穹鐵道」，皆是利好因素。

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：摩根大通

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
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...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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