洪灝：市場分歧現 死貓彈定牛回頭？

港股自去年低位大幅反彈，至上周開始反覆回落，市場對於後市升跌開始出現較大分歧。思睿集團首席經濟學家洪灝發表報告指，難以忽略獲利平倉的衝動，但預計中國市場在回調後理應重整旗鼓。

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恒指在觸及22700點未有力再上，事實上該水平正正介乎思睿此前訂下的22500點至23000點目標，亦在洪灝判斷走勢時常用的850周線附近停滯不前。

分歧漸現

盡管市場對中國的情緒普遍回暖，但從資金流來看，洪灝指出一點投資者值得留意的地方，盈富基金（02800）的資金在恒指扶搖直上之際，累計資金流居然有所下跌，「考慮到目之所及的看漲情緒和南下資金通過互聯互通的創紀錄買入，這種資金流出之勢著實出人意料。」

另外，出現分歧的還有金屬和能源之間的表現。他表示，油價持續有所表現的論據一向是隨著經濟重啟和復甦，中國將消費更多的石油。據此，能源當前表現的這一分歧令人費解。而金屬則正逐漸與其歷史上同能源的密切相關性分道揚鑣。

洪灝總結指，這些重大分歧，加上收益率曲線倒掛，但美國就業數據勢頭不減等諸多差異，表明投資者正處於一個關鍵的市場節點。市場預測於此時此地，必須確定此輪行情究竟是又一次回光返照的死貓反彈，還是預示著最終經濟覆蘇的、真正的趨勢逆轉。

洪灝續指，其長期經濟領先指標（LLEI）顯示，美國經濟預計在未來幾個月將會進一步放緩，2022年下半年確乎是全球經濟的轉折點。同時，中國PMI重回擴張區間，但以上證指數為代表的在岸市場並未完全響應。因此，雖然中國市場在850周線這一重要技術關口遇到近期阻力，市場在回調後理應重整旗鼓。

不過，他提醒，

資料來源：彭博、思睿研究

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