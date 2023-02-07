AH股溢價雖低 美息近見頂港股料跑贏A股

港股於踏入新一年，走勢向上，表現高於A股表現。因而令反映AH股兩地股價差的AH股溢價指數回落。對於港股的前景，廣發證券認為港股彈性較大，預期港股彈性將略大於A股。

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AH溢價處2017年以來中性水平

廣發證券指出，預期A股與港股斷期現「此消彼長」的行情，對港股的上升將更為明顯。在當前疫情防控及地產調控優化，AH股複合政策底框架基本滿足；外部環境來看，美債利率今年年底有望築頂並確認下行拐點，預期判斷AH股光明就在前方。

港股早前雖回升，惟AH股溢價仍處偏低，AH溢價指數約134，處於互聯互通深化起點2017年以來中性水平。基於AH股的差距已經大幅收斂，二者賠率的歷史位置相齊，而港股勝率仍優於A股。

港股美債息下行更為敏感

在走勢上，海外流動性改善，港股對美債息下行更為敏感。廣發證券指出，自2016年以來的6輪美債實際利率快速下行階段，恆生科技平均回報33.9%。而今次預期美債息回落趨勢下港股彈性更大。

今輪擴內需戰略的內涵，包括總需求側發力、恢復名營企業信心，促消費擺在優先位置，長期消費升級、創新消費場景等內容。港股行業結構更聚焦內需。以港股成長VSA股成長為例，港股成長更偏內需消費「新經濟」、A股成長高端製造為主，與國內製造業需求及海外出口。

在選股方面，廣發證券建議積極配置中資股。方向上，仍是基於擴內需勝率改善方向下「三支箭」。抱括：

1. 擴大有效需求：地產龍頭及地產銷售竣工鏈（家電/家具）；

2. 中期擴內需「消費優先位置」長期「消費升級」：可選消費（黃金珠寶/服飾/免稅）、必選消費（啤酒/超市）、醫療保健（醫療服務/器械/創新藥）；

3. 擴內需「重建」&「發展」 ：平台經濟。

報告來源：廣發證券

編輯：錢家鋒

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