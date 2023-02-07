  • 21°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AH股溢價雖低 美息近見頂港股料跑贏A股

研究報告 10:38 2023/02/07

分享：

分享：

港股於踏入新一年，走勢向上，表現高於A股表現。因而令反映AH股兩地股價差的AH股溢價指數回落。對於港股的前景，廣發證券認為港股彈性較大，預期港股彈性將略大於A股。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

AH溢價處2017年以來中性水平

廣發證券指出，預期A股與港股斷期現「此消彼長」的行情，對港股的上升將更為明顯。在當前疫情防控及地產調控優化，AH股複合政策底框架基本滿足；外部環境來看，美債利率今年年底有望築頂並確認下行拐點，預期判斷AH股光明就在前方。

港股早前雖回升，惟AH股溢價仍處偏低，AH溢價指數約134，處於互聯互通深化起點2017年以來中性水平。基於AH股的差距已經大幅收斂，二者賠率的歷史位置相齊，而港股勝率仍優於A股。

港股美債息下行更為敏感

在走勢上，海外流動性改善，港股對美債息下行更為敏感。廣發證券指出，自2016年以來的6輪美債實際利率快速下行階段，恆生科技平均回報33.9%。而今次預期美債息回落趨勢下港股彈性更大。

今輪擴內需戰略的內涵，包括總需求側發力、恢復名營企業信心，促消費擺在優先位置，長期消費升級、創新消費場景等內容。港股行業結構更聚焦內需。以港股成長VSA股成長為例，港股成長更偏內需消費「新經濟」、A股成長高端製造為主，與國內製造業需求及海外出口。

在選股方面，廣發證券建議積極配置中資股。方向上，仍是基於擴內需勝率改善方向下「三支箭」。抱括：
1. 擴大有效需求：地產龍頭及地產銷售竣工鏈（家電/家具）；
2. 中期擴內需「消費優先位置」長期「消費升級」：可選消費（黃金珠寶/服飾/免稅）、必選消費（啤酒/超市）、醫療保健（醫療服務/器械/創新藥）；
3. 擴內需「重建」&「發展」 ：平台經濟。

報告來源：廣發證券

編輯：錢家鋒

★★2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。按此登入盡覽」「按此登入電子書架

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

市場有波折 調整即是布局良機
今日
市場有波折 調整即是布局良機
1月交付量啟示 新能源車需求築底 政策刺激行業
2023/02/06
1月交付量啟示 新能源車需求築底 政策刺激行業
房地產5主題展望（第三版）
2023/02/04
房地產5主題展望（第三版）
外資爆買推動修復 A股行情看高一綫
2023/02/02
外資爆買推動修復 A股行情看高一綫
光大證券：經濟復甦積極預期主導港股情緒（附2月推薦股）
2023/02/01
光大證券：經濟復甦積極預期主導港股情緒（附2月推薦股）
經濟數據表現 大行報告 港股 經濟 行業 H股 A股

下一篇文章

摩根大通薦6股 2月布陣（附目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

摩根大通薦6股 2月布陣（附目標價）
摩根大通薦6股 2月布陣（附目標價）
大摩薦5股 2月早部署（附目標價）
大摩薦5股 2月早部署（附目標價）
芬佬買消費股看兩條件
芬佬買消費股看兩條件
高息股懶人包 今周3股除淨 現在買入最高一隻即袋20厘股息
高息股懶人包 今周3股除淨 現在買入最高一隻即袋20厘股息
港股2月投資攻略 留意2大板塊（附券商十大金股及目標價）
港股2月投資攻略 留意2大板塊（附券商十大金股及目標價）
大摩：3個原因推動港電訊股股息健康增長（持續更新）
大摩：3個原因推動港電訊股股息健康增長（持續更新）