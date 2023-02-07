內地經濟復甦消費率先兌現 券商評行業景氣度

隨着內地疫情未出現明顯反彈，當地生活回復正軌，內需消費率先復甦。財通證券從整體產業鏈深入分析，料內地消費端率先兌現復甦預期。

以下為財通證券對內地整體產業鏈最新觀點（見下圖）：

上游原材料板塊：基數效應、復甦預期兩方面驅動下迎來反彈。

中游製造業：繼續承壓，或在一定程度上受到出口拖累。

下游消費品：景氣率先回升，社零彈性最大，服務業其次。

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下游消費品

下游消費行業核心指標為量端，商品零售是官方口徑較為標準的可對比指標。國家統計局顯示，12月社會消費品零售按年跌1.8%，按月增4.1%；服務業生產指數按年跌0.8%，按月增1.1%。

從圖所示，商品零售與營收增速相關係數多數在0.5以上，而醫藥消費（中西藥品類）引領社零率先復甦

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該行指出，往後1至2月達峰階段，根據韓國、新加坡等地區經驗，當月消費繼續承壓概率較高，而達峰次月（即3月）零售、餐飲多修復。

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