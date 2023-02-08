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內地經濟復甦消費率先兌現 券商評行業景氣度（第二版）

研究報告 12:19 2023/02/08

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隨着內地疫情未出現明顯反彈，當地生活回復正軌，內需消費率先復甦。財通證券從整體產業鏈深入分析，料內地消費端率先兌現復甦預期。

財通證券對下游消費品行業配置，高位行業的下游消費品景氣邏輯分化，低位行業多為疫情受損，並將高景氣行業，包括養植業、一般零售、家居用品及白色家電，調為超配，主因是養植業的產能去化時間延長；一般零售進入驗證期；家居用品及白色家電受惠於地產鏈復甦。

至於低位行業方面，該行將乘用車種植業、飼料、啤酒調為低配，原因是車企降價促銷，以及補貼政策延長，而種植業和啤酒兩個行業處於淡季。

    點擊圖片放大

總括來說，財通證券表示，內地地產扶持政策持續推出，重心從供給端向需求端偏移，隨着竣工、銷售逐步回升，相關地產鏈行業有望迎來戴維斯雙擊。此外，內地防控方式調整，加上經濟復甦，消費者收入預期企穩後，有望恢復消費意願，相關可選消費有望迎來修復。

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以下為財通證券對內地整體產業鏈最新觀點（見下圖）：

上游原材料板塊：基數效應、復甦預期兩方面驅動下迎來反彈。
中游製造業：繼續承壓，或在一定程度上受到出口拖累。
下游消費品：景氣率先回升，社零彈性最大，服務業其次。

    點擊圖片放大
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下游消費品

下游消費行業核心指標為量端，商品零售是官方口徑較為標準的可對比指標。國家統計局顯示，12月社會消費品零售按年跌1.8%，按月增4.1%；服務業生產指數按年跌0.8%，按月增1.1%。

從圖所示，商品零售與營收增速相關係數多數在0.5以上，而醫藥消費（中西藥品類）引領社零率先復甦

    點擊圖片放大

該行指出，往後1至2月達峰階段，根據韓國、新加坡等地區經驗，當月消費繼續承壓概率較高，而達峰次月（即3月）零售、餐飲多修復。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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