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美元強勢料告終 澳元前景勝日圓

國際 21:58 2023/02/06

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美國聯儲局加息步伐放緩，以至掉頭減息在望，料成美元由強轉弱的關鍵，而專家普遍預期最遲今年下半年出現。目前匯市焦點是美元預期轉弱下的投資機遇，尤其是較受散戶關注的主要貨幣誰可脫穎而出。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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