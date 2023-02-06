美元強勢料告終 澳元前景勝日圓 國際 21:58 2023/02/06 分享： 分享： 美國聯儲局加息步伐放緩，以至掉頭減息在望，料成美元由強轉弱的關鍵，而專家普遍預期最遲今年下半年出現。目前匯市焦點是美元預期轉弱下的投資機遇，尤其是較受散戶關注的主要貨幣誰可脫穎而出。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 2023/02/05 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 2023/02/02 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 印度芯片崛起 取代中國製造？ 2023/02/01 印度芯片崛起 取代中國製造？ AI突飛猛進 打破更多飯碗 2023/01/30 AI突飛猛進 打破更多飯碗 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 2023/01/29 賣盤已成定局 曼聯有價有市？ 你可能感興趣 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 22:00 2023/02/05 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 22:10 2023/02/02 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 印度芯片崛起 取代中國製造？ 22:14 2023/02/01 印度芯片崛起 取代中國製造？ 最新專欄文章 國金札記 - 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 今日 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 2023/02/05 氣象氣球嚴陣待 關人工智能事？ 國金札記 - 美禁止明火煮食力阻氣候暖化？ 2023/02/03 美禁止明火煮食力阻氣候暖化？ 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 2023/02/02 美禁止明火煮食 力阻氣候暖化？ 國金札記 - 印度芯片崛起 取代中國製造？ 2023/02/02 印度芯片崛起 取代中國製造？ 外滙 貨幣政策 加息 日圓 澳元 美元 澳洲央行 日本央行 美國聯儲局 議息